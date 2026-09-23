Trump-Jinping, negociarán soluciones

Testigo del tiempo / J. C. Malone



El presidente de China, Xi Jinping, inicia este miércoles su primera visita a Washington desde que Donald Trump asumió el poder en su segundo mandato. El dirigente chino trae una amplia agenda para discutir con su homólogo estadounidense; habrá varias reuniones desde este miércoles hasta el viernes 25, cuando retornará a Pekín.



Hay dos temas fundamentales para Pekín, y el presidente Trump no luce dispuesto a ceder en ninguno: ni en la inteligencia artificial, ni en la guerra de Irán.



Los servicios de inteligencia de China creen que dentro de poco la inteligencia artificial podrá desalojar al Partido Comunista Chino del poder, eso es serio para ellos.



En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Trump rechazó ponerle controles a la inteligencia artificial, rechazó incluso que la llamen “artificial”. La renombró como “superinteligencia”.



La destrucción de la infraestructura petrolera del Medio Oriente afecta de manera directa y casi mortal la economía de China, que depende de ese petróleo.



A Trump eso no le importa mucho, porque, como asumió el control del petróleo de Venezuela, sumado al de Texas y Alaska, está garantizado el suministro estadounidense.



Washington, sin embargo, puede ceder a las preocupaciones de Pekín. Se dice que China desarrolló la tecnología para interferir, y destruir el sistema de satélites militares estadounidense. Sin esos satélites, las armas y los soldados estadounidenses no podrían moverse con la precisión actual, ese es el secreto de la superioridad militar que exhibe Washington.



Si Pekín tiene esa capacidad, no se quedará de brazos cruzados mientras Washington destruye sus fuentes de energía.

Claro, entre Jinping y Trump hay otros temas de discusión, pero esos dos sobresalen porque ambos están íntimamente ligados a la estabilidad económica y política de China.



Si Trump vuelve a declarar la victoria en Irán, ya sabemos que retrocederá porque sus sistemas satelitales podrían verse seriamente afectados por la tecnología china.



Trump no quiere que le inhabiliten los satélites, y Jinping no quiere quedarse sin petróleo, ellos negociarán la solución.