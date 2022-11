Trump está de vuelta en Twitter y las redes explotan (MEMES)

What’s your Reaction?

Instantes después de que la cuenta en Twitter del expresidente de EE.UU., Donald Trump, fuera restablecida este sábado, no tan solo el número de sus seguidores empezó a crecer rápidamente, sino que también una avalancha de memes inundó la plataforma.

“Donald Trump tras desbloquear su cuenta de Twitter”, reza una publicación.

#DonaldTrump after getting his Twitter account unblocked.#DonaldJTrumppic.twitter.com/nQDaJoGOcl