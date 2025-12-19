Trump afirma que no descarta un conflicto con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no descarta un eventual conflicto armado con Venezuela, en medio de la intensificación de operativos militares y sanciones contra el país sudamericano.

“No lo descarto”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, realizada el jueves y difundida este viernes, al ser cuestionado sobre la posibilidad de una guerra.

La declaración se produce luego de que Trump ordenara bloquear el ingreso y salida de todos los petroleros venezolanos sancionados por Washington, medida adoptada una semana después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque cargado de crudo cerca de las costas de Venezuela.

Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, acusación que Caracas rechaza. En los últimos meses, EE. UU. ha destruido varias embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

Durante la entrevista, Trump adelantó que habrá más incautaciones de petroleros y, al preguntársele por un calendario, respondió: “Depende. Si son lo suficientemente imprudentes como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”.

El presidente evitó confirmar si su objetivo final es derrocar a Maduro, limitándose a decir que el mandatario venezolano “sabe exactamente lo que quiero”, en referencia a una conversación telefónica que ambos mantuvieron en noviembre.

Trump también ha reiterado que “pronto” comenzarían ataques contra presuntos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano, una postura que representa un giro respecto a su discurso de campaña, en el que se oponía a la participación de EE. UU. en conflictos internacionales.

Este enfoque ha generado críticas incluso entre sus seguidores, quienes le reclaman priorizar asuntos internos como el alto costo de la vida. Mientras tanto, el Partido Demócrata insiste en que cualquier declaración de guerra o acción militar formal requiere la aprobación del Congreso, conforme a la Constitución estadounidense.