Truenan en NY por denuncia amenazas de muerte en audiencia RD contra la activista social-comunitaria Dayanara Borbón

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Luego que dominicanos residentes en esta ciudad conocieran de la publicación en la prensa nacional de que la reconocida dirigente social-comunitaria en NYC, Dayanara Borbón, denunciara amenazas de muerte en plena audiencia en la RD mientras se conocía el caso de la estafa inmobiliaria de parte del empresario Enmanuel Rivera Ledesma; representantes de diversos sectores en la Gran Manzana tronaron y condenaron la acción.

En documento de prensa profesionales, empresarios, dirigentes políticos, comerciantes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros, coincidieron en manifestar que dichas amenazas contra Borbón, una de las 323 estafada con apartamento por la inmobiliaria, InDisArq, propiedad de Rivera Ledesma, viene a confirmar su participación directa y ahora quiere debilitar el juicio mediante amenazas.

Indican que los 323 estados con 17 millones de dólares, con familiares en dominicana, no se dejaran extorsionar, chantajear ni amenazar por parte de Rivera Ledesma.

Una tensa situación se desató, luego de que Borbón depositara una querella, alegando haber sido objeto de amenazas de muerte por parte del imputado.

Las amenazas se produjeron, según Borbón, en el salón del Cuarto Colegiado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conociendo la audiencia de fondo del caso de la estafa inmobiliaria, teniendo ella que presentar la denuncia formal en la Fiscalía del Distrito Nacional, con el número 11001-2025-004997, ante el «Departamento de Atención».

La denunciante relató que el primer incidente ocurrió el pasado 14 de octubre de 2025, alrededor de las 4:35 de la tarde. En ese momento, observó que Rivera Ledesma presuntamente le estaba tomando fotos o grabándola con un celular de cubierta roja.

Minutos después, el imputado habría realizado «gestos con sus manos pasándose el dedo índice por el cuello en varias ocasiones, gesticulando con su cabeza «arriba y abajo» en forma pausada y amenazante, insinuando que ella vas a morir», indica la querella.

«Temo por mi vida y la de mi familia», declaró la víctima ante la Fiscalía, solicitando la intervención de las autoridades para los fines de ley correspondientes ante lo que califica como un grave acto de intimidación en el seno de la propia administración de justicia.

La Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la doctora Ana Rosario, tiene ahora en sus manos la investigación de esta denuncia por amenazas en un entorno judicial.

Entre los dominicanos en NYC que condenan la acción contra Borbón figuran profesionales, empresarios, militantes políticos, comerciantes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros, citando a Radhames García, Elida Almonte, Mónica Zapata, Evelin Rodríguez, Luis Rodríguez, Zenaida Méndez, Carlos Dipré, Niurka Rivera, Jacqueline Guilamo, Rafael Leonardo Núñez y Geraldo Rosario, entre otros.