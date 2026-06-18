Tribunal Constitucional amplía acceso al conocimiento jurídico con curso gratuito en línea

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) presentó su primera plataforma de formación masiva, abierta y gratuita, una iniciativa que busca fortalecer el conocimiento de los valores constitucionales y ampliar el acceso ciudadano a la educación jurídica a nivel nacional e internacional.

La nueva propuesta académica consiste en el “MOOC en Derecho Inmobiliario”, un curso completamente virtual, gratuito y autodirigido que marca una nueva etapa en la oferta formativa de la institución a través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

Con esta modalidad innovadora, los participantes podrán capacitarse a su propio ritmo y desde cualquier lugar, gracias a un sistema de aprendizaje en línea que permite la automatriculación y el acceso inmediato al contenido. La iniciativa abre además las puertas para el desarrollo de futuras ofertas académicas similares dirigidas al estudio de la Constitución y el derecho.

El programa está compuesto por nueve módulos especializados, que abarcan temas como la jurisdicción inmobiliaria, el derecho registral, las técnicas catastrales, los tribunales inmobiliarios, la debida diligencia, los contratos y el análisis de la jurisprudencia constitucional aplicada al derecho de propiedad.

La metodología empleada se basa en el microaprendizaje (microlearning), mediante el cual los participantes acceden a videos educativos, lecturas especializadas, estudios de casos, ejercicios prácticos y autoevaluaciones diseñadas para facilitar la comprensión de conceptos complejos de manera dinámica y efectiva.

El cuerpo docente está integrado por reconocidos especialistas, entre ellos la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, jueza del Tribunal Constitucional; la magistrada Catalina Ferrera Cuevas, presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; y el magistrado Yoaldo Hernández Perera, juez del Tribunal Superior de Tierras, quienes aportan su experiencia académica y profesional al programa.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron que el derecho inmobiliario tiene una estrecha relación con derechos fundamentales como la propiedad, la vivienda, la seguridad jurídica y el ordenamiento territorial. Asimismo, resaltaron que esta nueva herramienta educativa permitirá acercar el conocimiento jurídico a toda la ciudadanía, fortaleciendo la cultura constitucional y el acceso a una formación especializada de alta calidad.