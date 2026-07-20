Tres miembros de una familia fallecen en trágico accidente en la Autopista Las Américas

Bartolo García

Santo Domingo.– Tres integrantes de una misma familia perdieron la vida la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Las Américas, mientras se desplazaban en una motocicleta con destino al municipio de Boca Chica, informaron de manera preliminar las autoridades.

De acuerdo con las informaciones disponibles, la motocicleta en la que viajaban las víctimas colisionó con una patana, provocando que los tres ocupantes fallecieran en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erika, Yancori y Nayelis. Según los reportes iniciales, se trata de un hombre de aproximadamente 30 años y dos jóvenes menores de 20 años, todos pertenecientes a la misma familia.

Las primeras versiones indican que el grupo había salido de un establecimiento de diversión ubicado en el sector Nuevo Amanecer, detrás del Hipódromo V Centenario, y se dirigía hacia Boca Chica cuando ocurrió el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias que provocaron la colisión, por lo que las causas del accidente continúan bajo investigación.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y otros organismos competentes, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades informaron que el proceso investigativo continúa con el propósito de determinar la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.