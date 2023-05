Tras sus encuentros con Hamilton, revelan si Shakira estaría interesada en una relación

What’s your Reaction?

La cantante fue vista pasando un momento agradable con Tom Cruise, el pasado domingo. No obstante, el lunes cenó con el piloto y, hace pocas horas, volvió a quedar con él

Gracias a su desahogo musical, los fans de Shakira han sido testigos de lo doloroso que resultó para la cantante todo lo sucedido alrededor de su separación de Gerard Piqué. Por eso, no pierden la esperanza de verla sonreír nuevamente al lado de un galán que la haga feliz. Y aunque ella ha dejado ver que por ahora está centrada en sus hijos y en su carrera, recientemente ha sido alcanzada por rumores de posible romance. Tras su comentado encuentro Tom Cruiseen el Gran Premio de Miami, la intérprete fue captada en dos ocasiones junto a Lewis Hamilton, lo que alimentó las especulaciones de un posible interés romántico, pero ¿está ella realmente interesada en un noviazgo?

En un primer momento, los fanáticos se aceleraron a suponer que podría haber un interés romántico entre ‘Shaki’ y Tom, pero lo cierto es que las cosas nunca fueron en ese sentido, tal como lo ha señalado TMZ citando una fuente cercana a la cantante. “Fueron invitados al evento por el piloto del equipo Mercedes, Lewis Hamilton, quien, por supuesto, es el nombre más importante en el deporte, por eso estuvieron juntos varias veces durante la carrera”, señaló.

Y respecto a los reportes de que el actor le habría enviado flores a la colombiana, la fuente señaló que “no sabía si eso era legítimo o no, pero dijo que Shakira simplemente no está interesada en tener citas en este momento”.

Y sobre sus recientes encuentros con Hamilton, dicho medio señaló que sus fuentes “dicen que tampoco hay nada romántico allí, todo es amistoso”. Estas palabras han echado abajo aquellas especulaciones sobre un posible romance con el piloto, las cuales surgieron cuando se les vio en el mismo restaurante en Miami, y cobraron fuerza cuando fueron captados yéndose junto de paseo en bote con amigos.

¿Qué opina Shaki de los rumores?

Las fotos de la intérprete de Monotonía caminando y charlando con Tom Cruise corrieron como pólvora, así como las versiones sobre que el galán de Hollywood estaría interesado en ella. “(Shakira) ha visto los rumores online de que Tom la ha estado cortejando, y cómo los fanáticos se suman con opiniones piensa que es divertidísimo porque simplemente no es verdad”, dijo una fuente a Us Weekly. “Pasó un momento divertido cuando conversaron, pero hasta ahí han llegado las cosas”, señaló.

Tom Cruise y Shakira on the grid in Miami! 🏁💫 pic.twitter.com/kgafuqqYVD