Tras donarle un riñón a Selena Gómez, Francia Raisa aseguró que los fanáticos de la cantante la acosan

Dice que ha recibido amenazas de muerte y dejó claro que Gómez le ha expresado su apoyo

Por Iván Gaitán

Una de las amistades que mayor interés despertó en redes sociales durante 2017 fue la que sostuvieron Francia Raisa y Selena Gómez, pues la reconocida actriz decidió donarle uno de sus riñones a la cantante para que pudiera continuar la dura batalla que enfrentaba contra el lupus, enfermedad con la que fue diagnosticada en 2014.

A pesar de que no se les volvió a ver juntas en algún evento o interactuando, según indicó TMZ las dos celebridades siguen en contacto; sin embargo, recientemente Raisa aseguró que se convirtió blanco de comentarios de los fieles seguidores de la cantante, que incluso llegaron al extremo de amenazarla de muerte.

En medio de una conversación que tuvo con el programa Studio City Saturday, la estrella de “How I Met Your Father” indicó que son repetidas las veces en las que ha tenido que enfrentar todo tipo de comentarios e incluso, trató de apaciguar aquellos más amenazantes desde que habló de la cantante, que goza de gran popularidad entre sus seguidores y defienden a Gómez a capa y espada.

Los problemas que enfrenta Francia Raisa con los seguidores de quien fuera su mejor amiga han escalado a tal punto que, según indicó la actriz, ahora padece problemas con su estabilidad mental. Incluso, uno de los comentarios que más daño le generaron fue: “Espero que alguien entre en tu coñ0 y te arranque el otro riñón, maldita put*”.

“Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer, estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos… Lo entiendo porque he sido una fan incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable, y yo diría, no solo conmigo, sino con cualquiera, por favor deténgase”, concluyó la actriz.

Selena Gomez aseguró que su única amiga en la industria es Taylor Swift, olvidando a Francia Raisa, quien le donó un riñón (Fotos: Instagram/@selenagomez)



En la corta conversación que tuvo con TMZ agregó que, a pesar de que la intérprete de Outta My Hands y Me & My Girls no aprueba el acoso, siente que los seguidores de Gómez están tratando de jugarle una mala pasada mentalmente.

“Ella está literalmente por ahí diciendo: ‘Por favor, para’, así que no entiendo por qué no se detiene,no solo para mí, sino para otros que también están siendo acosados en línea”, agregó Raisa al medio de comunicación estadounidense.

El distanciamiento entre las dos artistas sucedió tras un comentario que hizo Selena Gómez a Rolling Stone, en el que aseguró que la única amiga que tenía en la industria era Taylor Swift. Inmediatamente, en la publicación que hizo el medio de comunicación en sus redes sociales, Raisa dejó un comentario que decía “interesante”, que borró a los pocos minutos.

En 2017 la cantante compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje a sus fanáticos, en el que explicó el motivo de su ausencia y el por qué no promocionó nueva música para ese tiempo. Junto a estas palabras, Gómez también replicó la cicatriz que quedó en su cuerpo luego de someterse al trasplante de riñón.

“Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando. Sinceramente, espero compartir pronto con ustedes mi viaje a través de estos últimos meses, como siempre he querido hacerlo. Hasta entonces, quiero agradecer públicamente a mi familia y a mi increíble equipo de médicos… Y por último, no hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo definitivo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermanita. El lupus sigue siendo muy incomprendido, pero se están haciendo progresos”.