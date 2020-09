Este martes a las 9:00 p.m. del Este, los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump se enfrentarán por primera vez uno a uno en un debate que promete ser clave para atraer a los votantes indecisos, especialmente en estados clave.

El encuentro en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, tendrá una audiencia mínima en vivo, de apenas 70 personas, quienes serán sometidas a pruebas de Covid-19, además de estar obligadas a otros protocolos de seguridad sanitaria, incluido el uso de máscaras.

El debate será moderado por el presentador de Fox News, Chris Wallace, y durará 90 minutos sin cortes comerciales.

La Comisión de Debates Presidenciales dio a conocer los temas que deberán abordarse: “La carreras de Trump y Biden”, “La Corte Suprema”, “Covid-19”, “La economía”, “Raza y violencia en nuestras ciudades” y “La integridad de las elecciones”.

Tres grandes temas ausentes son el cambio climático, los asuntos migratorios y la política exterior, pero todavía faltan dos encuentros donde podrían abordarse.

Esta noche, sin embargo, se espera que los candidatos aborden otros asuntos, incluidos los impuestos del presidente Trump, quien solamente pagó $750 dólares en 2016 y 2017, pero durante 10 años no desembolsó ni un dólar, según un reporte de The New York Times.

A Biden también le podrían pesar las preguntas sobre su hijo Hunter, quien habría recibido hasta $3.5 millones de dólares de la millonaria rusa, Elena Baturina, según el reporte de los senadores republicanos.