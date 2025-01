Incendios en California: Factores que impulsaron su rápida propagación

Los devastadores incendios forestales que azotan California han destruido más de 9,000 viviendas y edificios, dejando a 11 personas fallecidas y forzando la evacuación de más de 180,000 residentes. Entre las áreas más afectadas se encuentran Pacific Palisades, Altadena y Pasadena, donde los vientos de Santa Ana han desempeñado un papel clave en la propagación del fuego.

Este fenómeno climático, caracterizado por vientos cálidos y secos que soplan a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, ha sido identificado como una de las principales causas de la rápida expansión del fuego. Según el climatólogo John Abatzoglou, estos vientos, combinados con la densa población en las áreas afectadas, han creado una “receta para el desastre”.

Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California, explicó que los vientos actúan como un “secador atmosférico”, reduciendo aún más la humedad en una vegetación ya afectada por una prolongada sequía. Más del 83 % del condado de Los Ángeles se encuentra en condiciones de sequía, y no se ha registrado lluvia significativa desde abril, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El desarrollo urbano en las laderas y áreas montañosas también ha contribuido al problema. Janice Coen, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Colorado, señaló que las comunidades ubicadas en interfaces urbano-forestales son más vulnerables, ya que las estructuras pueden convertirse en fuentes de brasas y calor que alimentan el fuego.

Imagine this is your expensive home or you’re a neighbor and there are no firemen to put out this blaze.



That’s what’s going on in California.



With the billions wasted on illegals, Newsom could’ve prevented much of this loss.



Newsom needs to resign. pic.twitter.com/KdaJJ8LFbd