Tiroteo e incendio sacuden iglesia mormona en Michigan

Un trágico suceso estremeció este domingo a la comunidad de Grand Blanc, Michigan, cuando un tiroteo dentro de una iglesia mormona derivó también en un incendio que dejó múltiples heridos y un fuerte operativo de emergencia.

El ataque ocurrió en un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en el condado de Genesee. Según informaron las autoridades, el atacante abrió fuego contra los presentes en pleno horario matutino.

La Policía local confirmó que al llegar al lugar encontraron a varias personas con heridas de bala y un incendio de grandes proporciones consumiendo parte del edificio religioso.

La situación se tornó aún más crítica porque se sospechaba que dentro del templo podían haber personas atrapadas entre las llamas, lo que intensificó la labor de rescate de los bomberos.

El Departamento de Policía de Grand Blanc indicó que el tirador fue abatido en el mismo lugar de los hechos, garantizando que ya no existía amenaza activa para el resto de la población.

Testigos presenciales narraron escenas de pánico y desesperación, al ver a los feligreses intentar escapar en medio de los disparos y la propagación del fuego.

De inmediato, ambulancias y unidades de emergencias médicas se desplegaron en la zona para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, aunque aún no se ha ofrecido un balance oficial de víctimas.

El canal NewsMax reportó que las primeras imágenes muestran una densa columna de humo elevándose desde la iglesia, mientras agentes armados y bomberos trabajaban de manera simultánea en el operativo.

El templo sufrió daños graves producto del incendio, y todavía se evalúa si la estructura podrá ser recuperada o si quedará destruida por completo.

Las autoridades de Michigan señalaron que, aunque el sospechoso ya no representa un peligro, la investigación continúa para determinar sus motivaciones y si actuó en solitario.

El hecho ha conmocionado no solo a la comunidad mormona de Grand Blanc, sino también a la sociedad estadounidense, que enfrenta con frecuencia episodios de violencia armada en espacios públicos y religiosos.

El alcalde del condado expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que se reforzará la seguridad en espacios de culto mientras duren las investigaciones.

Organizaciones comunitarias han hecho un llamado a la calma y a la unidad, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona para asegurar el área y evitar nuevos riesgos.

Este suceso se suma a una larga lista de tiroteos ocurridos en lugares de culto en Estados Unidos, poniendo nuevamente en debate la necesidad de medidas más firmes para frenar la violencia armada y proteger a los ciudadanos.