El atacante también habría fallecido tras ser abatido. Los disparos se produjeron cerca de las instalaciones del tren ligero VTA y la oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara

Un tiroteo que estalló este miércoles en un distrito de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara en San José (California) ha dejado varios muertos, informa AFP.

The Santa Clara County Sheriff’s Office tweeted just after 7 a.m. local time deputies were “on scene for an active shooter investigation” near West Younger Avenue where the VTA Light Rail Facility is located. pic.twitter.com/SVkbjPDh6W