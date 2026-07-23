Tensión entre EE. UU. e Irán impulsa al alza el precio del petróleo de Texas

Bartolo García

Nueva York.– El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este miércoles un incremento de 2.95 %, para cerrar en US$86.83 por barril, impulsado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de nuevas amenazas del presidente Donald Trump sobre posibles acciones militares en la región.

Al cierre de la jornada, los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto, referencia del mercado estadounidense, avanzaron US$2.49 respecto a la sesión anterior, reflejando la preocupación de los inversionistas por un posible agravamiento del conflicto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

A través de su red social Truth Social, Trump advirtió que si Irán ataca embarcaciones en el estrecho de Ormuz con misiles, drones o cualquier otro tipo de armamento, Estados Unidos responderá bombardeando y destruyendo infraestructura estratégica, incluyendo puentes y centrales eléctricas ubicadas en las cercanías o dentro de Teherán.

Las declaraciones del mandatario se produjeron mientras viajaba a la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir los restos de militares estadounidenses fallecidos durante ataques atribuidos a Irán en Jordania e Irak, las primeras bajas reportadas por Estados Unidos desde el rompimiento de la tregua entre ambos países hace aproximadamente dos semanas.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó desde Manila que Washington mantiene su disposición de negociar con el gobierno iraní para resolver las diferencias, aunque sostuvo que Teherán no ha cumplido los compromisos asumidos en el alto el fuego alcanzado en junio y lo acusó de afectar la estabilidad del suministro energético mundial.

El analista Tom Essaye, del informe Sevens Report, señaló que el mercado petrolero enfrenta actualmente dos importantes focos de incertidumbre geopolítica: la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, factores que continúan ejerciendo presión sobre los precios internacionales del crudo.

El comportamiento del petróleo refleja la sensibilidad de los mercados ante cualquier escalada militar en regiones estratégicas para el suministro energético mundial, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio internacional de hidrocarburos.

Con información de EFE