Temístocles Montás, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que si el expresidente Leonel Fernández no conocía las comunicaciones enviadas por la Cámara de Cuentas solicitando la auditoría de los fondos de esa organización política es porque no estaba realizando su función como presidente del Partido.

Luego de la puesta en circulación de su libro “Escrito Está, Relatos de un Mensaje”, Temístocles Montás señaló que tanto el actual presidente de la Cámara de Cuentas, como la anterior habían enviado comunicaciones a Leonel Fernández en su condición de presidente del PLD.

El miembro del Comité Político dijo que al expresidente Leonel Fernández, en su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el 2012 y 2016 le enviaron varias comunicaciones, una de ellas firmada por Lisselot Marte de Barrios, quien fuera presidenta de la Cámara de Cuentas, planteando la urgencia de hacer una auditoría a los fondos del PLD de cara a las elecciones del año 2012.

“Posteriormente se le enviaron dos comunicaciones más, por lo que al decir ahora que él no conocía esas comunicaciones da la tónica de que no le prestó nunca atención a su condición de dirigente dentro del PLD”, precisó el dirigente peledeístas.

Expresó que no es posible que se le enviara una carta al presidente del Partido y que ahora él argumente que no la conocía esa carta, entonces él no estaba ejerciendo su papel, porque a él le enviaron esa comunicación y la recibió y respondió enseguida porque está ejerciendo su papel.

Indicó que fue a la Procuraduría General de la República a dar respuesta a esa solicitud de la Cámara de Cuentas y le mostraron las comunicaciones enviadas al Presidente Leonel Fernández tanto por la fenecida Lisselot Martes de Barrios como por el actual presidente de la Cámara de cuentas.

“Si él no la leyó es porque no actuaba como presidente del PLD”, enfatizó Temístocles Montás.