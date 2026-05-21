Tecnología híbrida de Porsche eleva el rendimiento deportivo con mayor eficiencia energética

SANTO DOMINGO. – Tecnología híbrida y alto rendimiento se combinan para optimizar la eficiencia en el consumo de combustible y reducir el impacto ambiental, demostrando que la velocidad extrema no es incompatible con la responsabilidad ecológica. Este avance de ingeniería aporta un balance más sostenible al disminuir las emisiones contaminantes mediante el aprovechamiento de la asistencia eléctrica, mejorando la entrega de potencia sin necesidad de aumentar la capacidad tradicional del motor.

La información la expresó Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo, en un comunicado de prensa, al introducir bajo este enfoque de ingeniería sostenible al mercado dominicano el nuevo Porsche 911 Turbo S, el modelo de gama alta de la firma que estrena la arquitectura T-Hybrid. La llegada de este vehículo marca un hito en la oferta local de deportivos de alta gama que adoptan tecnologías de propulsión de menor impacto ambiental.

Este nuevo modelo, disponible en versiones Coupé y Cabriolet, incorpora un innovador sistema de propulsión biturbo con tecnología de 3.6 litros. El tren motriz genera una potencia conjunta de 523 kW (711 HP) y permite una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 2.5 segundos, consolidándose como el 911 de producción en serie más potente de la historia de la firma. Al respecto, Peynado destacó la versatilidad de un auto diseñado para responder eficientemente tanto en el uso diario como en trayectos de autopista.

A nivel de rendimiento dinámico, las mejoras mecánicas y su chasis optimizado se tradujeron en una reducción de aproximadamente 14 segundos en el tiempo de vuelta en el circuito de Nordschleife —el circuito alemán definitivo para probar la velocidad de autos deportivos—, superando con amplio margen a su predecesor.

Durante el evento de presentación, que reunió a especialistas del sector automotriz y medios de comunicación, se destacó que la ingeniería del automóvil fue diseñada estratégicamente para cumplir con una dualidad técnica. Según concluyó el CEO de Porsche Center Santo Domingo, el objetivo de este desarrollo es garantizar “la máxima eficiencia en trayectos cotidianos y la potencia necesaria para circuitos de alta exigencia”.