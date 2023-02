Taylor Swift sorprendió bailando merengue al ritmo de Bad Bunny en los Grammy 2023

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La intérprete estadounidense se robó las miradas durante la alfombra roja con un vestido en dos piezas, pero enloqueció a todos cuando presumió sus mejores pasos con “Después de la playa”

Taylor Swift sorprendió a todo mundo cuando, durante los primeros minutos de la 65° ceremonia de premiación de los Grammy 2023, dejó su asiento en primera fila para bailar a ritmo de Bad Bunny. Y es que la cantautora estadounidense no pudo resistirse a Después de la playa y se sumó a todos los artistas que disfrutaron al máximo el show de apertura.

El momento lleno de sabor latino también enloqueció a todos los espectadores, pero principalmente a los fanáticos de la estrella pop, quienes no dudaron en inmortalizarlo con videos captados del televisor que circulan en redes sociales. Entre aplausos, comentarios burlescos y alguno que otro meme, reconocieron la sencillez que reflejó su artista favorita.

Otros artistas que deleitaron al público con sus presentaciones fueron Lizzo y Stevie Wonder.

Pero eso no fue todo, la intérprete de éxitos como Anti-Hero, Love Story, I knew were trouble y Bad blood también se robó las miradas durante la alfombra roja cuando apareció luciendo un vestido azul en dos piezas que acompañó con unos enormes aretes plateados. Como era de esperarse, para esta ocasión tan especial eligió un maquillaje sombrío que resaltó con sus labios rojos.

Cómo me tatuó este video de Taylor Swift bailando al ritmo de Bad Bunny?! Ayuda #GRAMMYs #Grammys2023 pic.twitter.com/KL9AX6ILgF — Lucky 🇵🇪 KokDuk ♡ (@skinLuckyy) February 6, 2023

Mientras caminaba por frente a las cámaras y micrófonos, Taylor Swift recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer su primer Grammy de la noche por su videoclip All Too Well en la categoría “Mejor Video Musical”.

Taylor Swift attends the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/David Swanson

“No puedo poner en palabras lo que esto significa para mí. Que @RecordingAcad y mis compañeros me reconozcan como director y, al hacerlo, reconozcan mi trabajo para tratar de recuperar mi música… Estoy impresionado. Gracias a todos los fanáticos que desearon que esto sucediera”, escribió.

Taylor Swift se rindió ante un logro más de Viola Davis

Fue durante la misma premiación donde la Academia de la Grabación reconoció el trabajo que la protagonista de Barreras hizo en su audiolibro Finding Me, una historia que narra los momentos más cruciales de su vida. En cuanto trascendió que ganó su primer Grammy -que a la vez valió su entrada a una prestigiosa lista de artistas que han conseguido ganar un Emmy, un Óscar, un Tony y un Grammy-, la cantautora estadounidense le dedicó unas tiernas palabras: “EGOT BABY”.

Otros artistas ganadores en la 65° edición de los Grammy

– Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: Encanto/ Germaine Franco

– Mejor Actuación de Rock: Broken Horses/ Brandi Carlile

– Mejor Compilación para un Medio Visual: Encanto

– Mejor Álbum Pop Latino: Pasieros/ Rubén Blades, Boca Livre

– Mejor Álbum de R&B: Black Radio III/ Robert Glasper

– Mejor Grabación Remezclada, No Clásica: About Damn Time (Purple Disco Machine remix) / Purple Disco Machine

– Mejor Álbum de New Age: Mystic Mirror/ White Sun

Rosalía en la 23a entrega anual del Latin Grammy que se llevó a cabo en la Mandalay Bay Michelob Ultra Arena el jueves 17 de noviembre de 2022. (Foto AP/Chris Pizzello)

– Mejor Colaboración de Rap/Cantada: WAIT FOR U/ Drake, Future, Tems

– Mejor Álbum para Niños: The Movement/ Alphabet Rockers

– Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea: Gemini Rights/ Steve Lacy

– Grammy Award for Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media: Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Original Game Soundtrack)/ Stephanie Economou

– Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Live Forever/ Willie Nelson

– Mejor Canción Country: Til You Can’t/ Ben Stennis, Matt Rogers

– Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Live Forever/ Willie Nelson

Sam Smith asiste a la ceremonia de estreno de la 65.a Entrega Anual de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., el 5 de febrero de 2023. (Foto: REUTERS/David Swanson)

– Mejor Album Latino Alternativo o de Rock : Motomami / Rosalía

– Mejor Actuación de Dúo o grupo: Unholy / Sam Smith y Kim Petras

– Mejor Álbum de Country: A Beautiful Time / Willie Nelson

– Mejor Canción de R&B: Cuff It / Beyoncé

– Mejor Álbum Pop Vocal: As it Was / Harry Styles