Demi Moore posó con su nieta casi desnuda y sus seguidores la llenaron de elogios

Rumer Willis, hija de la actriz y Bruce Willis, se convirtió en madre hace menos de un mes

Por Jimena Ripalda Cuentas

Demi Moore se convirtió en abuela a los 60 años y festejó el “Día de la Madre” en Estados Unidas con las mujeres más importantes de su vida, entre ellas con su hija Rummer Willis y su primera nieta Louetta Isley. La actriz de Hollywood les deseo a sus seguidores un feliz día y compartió imágenes en blanco y negro donde aparecía cargando a la pequeña. Sin embargo, aunque la fotografía produjo mucha ternura, sus fans no dejaron pasar lo bien que se veían y la llenaron de elogios en los comentarios.

La protagonista de “Ghost: la sombra del amor” posó con un bikini animal print y cargando a su nieta, de menos de un mes, muy feliz, es ahí donde sus seguidores resaltaron la figura y lo bien que se ve en la actualidad. “Mujer perfecta”, “qué madre tan increíble”, “tan guapa”, “que familia tan asombrosa” o “Demi Moore en bikini de leopardo. ¿Puede haber algo mejor?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en el que destacaban su belleza.

La llegada de Lou

Rumer Willis Moore, hija de la actriz y Bruce Willis, se convirtió en madre hace menos de un mes y Demi Moore se muestra más feliz que nunca junto a su nieta.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis, contó que junto a su esposo Derek Richard Thomas estaban esperando a su primera hija con varias imágenes de su embarazo. Como era de esperarse, la reacción de Moore no podía faltar. La actriz expresó su felicidad y aprovechó para advertir: “Entrando en mi era de abuela loca y desquiciada”.

El 18 de abril de 2023 llegó y también Louetta Isley, lo que hizo que la familia Willis Moore se recargara de amor luego del diagnostico de Bruce, el cual padece de afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación.

Cabe precisar que, desde que informaron el diagnóstico del actor, Demi Moore no ha dudado en apoyar al padre de sus tres hijas, con el que mantiene una excelente relación, así como con la pareja de Bruce, Emma Heming.

Rumer Willis muestra fotos del parto

Rumer Willis festejó su primer “Día de la madre” mostrando su lado más íntimo y compartió con sus fans varias fotos de su parto. La hija mayor de Demi Moore colocó un texto maravilloso en la descripción, dedicado a su pequeña.

“A mi pequeña, mi niña más preciada Lou. He esperado y soñado contigo toda mi vida. Eres más de lo que podría haber imaginado. Has cambiado mi vida de la manera más profunda. Es el privilegio y el honor de mi vida ser tu Madre y haré todo y cualquier cosa por ti siempre. Espero que nunca dejes de querer dormir a mi lado o bañarte conmigo. No puedo esperar a ver quién eres, aunque siento que te conozco de toda la vida. Una de las primeras cosas que dije después de que naciste fue “oh, mi niña, te he echado de menos””, se lee.

Además, le agradeció a su hija por permitirle crecer juntas y que la guiará siempre. “Ni siquiera me di cuenta de que lo había dicho hasta que Tallulah me lo dijo más tarde, pero es verdad. Siento que siempre te he conocido y tú a mí. Eres la criatura más hermosa que he conocido. Todavía me despierto todas las mañanas y no puedo creer que seas mía. Gracias por elegirme para ser tu mamá, gracias por confiar en mí para guiarte en tu vida. Cada momento y contracción y cada pedacito del dolor del parto valió la pena y lo haría mil veces si eso significa poder pasar un segundo contigo”.

En los agradecimientos también mencionó a su esposo, a sus hermanas y sus mejores amigas. “Derek Richard Thomas mi cómplice en este viaje inexplorado hacia la paternidad, gracias por darme el regalo de esta hermosa alma y por atrapar a nuestra niña cuando vino al mundo y por mantener un espacio tan hermoso para mí cuando la traje al mundo. Ella es muy afortunada de tenerte como su papá y te quiere mucho. Estamos muy agradecidos por ti y te queremos mucho. A mis hermanas, mis mejores amigas, mis cómplices, tenerlas allí para compartir el momento en que pude traer a mi niña al mundo es un momento que nunca olvidaré. Me has observado y apoyado en el viaje y sabes lo que significó traer a otra niña preciosa a nuestro linaje. Te amo mi niña eres la mayor alegría y regalo de mi vida”.