STRATEGIUS respalda observaciones de la ACIS y pide consenso para reformar la Ley de Residuos Sólidos

Bartolo García

El Colectivo de Investigadores y Consultores STRATEGIUS manifestó su respaldo a las observaciones realizadas por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) respecto a la aprobación acelerada de una nueva modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La entidad consideró que una reforma de esta magnitud debe construirse mediante procesos de diálogo, sustentados en evidencia científica y análisis de impacto regulatorio.

El colectivo expresó preocupación porque la legislación aún no ha sido implementada plenamente y ya fue objeto de una modificación previa mediante la Ley 98-25. A su juicio, las reformas sucesivas sin evaluar los resultados de la normativa generan incertidumbre jurídica, afectan la estabilidad regulatoria y dificultan la planificación de inversiones tanto públicas como privadas.

STRATEGIUS recordó que organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la OCDE y el Banco Mundial recomiendan que las reformas ambientales estén respaldadas por evaluaciones técnicas, estudios costo-beneficio y amplios procesos participativos con los sectores involucrados. Asimismo, respaldó la preocupación de las asociaciones sin fines de lucro sobre el posible impacto financiero que tendrían los nuevos esquemas de contribución.

La entidad también destacó que Santiago de los Caballeros, considerado un referente nacional en gestión integral de residuos sólidos, debió tener una mayor participación en el proceso de discusión. Señaló que la experiencia desarrollada en la ciudad demuestra que los avances en materia ambiental dependen de la planificación estratégica, la educación ciudadana, la innovación tecnológica, las alianzas público-privadas y el fortalecimiento institucional, más que del incremento de las cargas económicas.

En cuanto al contenido de la reforma, STRATEGIUS valoró positivamente la revisión de las escalas para empresas con ingresos de hasta RD$1,000 millones, pero compartió la preocupación de la ACIS por los aumentos contemplados para las categorías superiores, los cuales alcanzarían incrementos de hasta un 1,054 % respecto al régimen original. Advirtió que medidas de esa magnitud podrían afectar la competitividad empresarial, reducir inversiones y limitar la generación de empleos formales.

Finalmente, el colectivo exhortó al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y a los diferentes sectores sociales y productivos a abrir un amplio proceso de diálogo para construir una legislación equilibrada que fortalezca la economía circular, proteja el medio ambiente y garantice seguridad jurídica. STRATEGIUS sostuvo que la calidad de una ley no depende de la rapidez con que se aprueba, sino del consenso alcanzado y de su capacidad para generar beneficios económicos, sociales y ambientales de forma sostenible.