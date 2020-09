FILADELFIA.- Juan Soto trae algo especial para jugar en Filadelfia.

Soto conectó sus jonrones noveno y décimo en Citizens Bank Park (en apenas el decimoséptimo juego de su carrera en Filadelfia) durante la derrota de Washington por 8-6 ante los Filis.

Tres de los siete juegos de su carrera con múltiples jonrones han sido contra el rival del Este de la Liga Nacional, y el lunes representaron su décimo y undécimo jonrón de 2020 en solo su juego número 24.

“Desde el primer día que llegué aquí, siempre le dije a mi entrenador de bateo que esto se siente grande y él me dijo, ‘Yo diría que no es tan grande’”, dijo Soto. “No lo sé, solo me siento cómodo bateando aquí y todo. Me siento bien en el plato. Solo trato de hacer un buen swing a la pelota, trato de buscar un buen lanzamiento. Si están colgando, estamos bateando».

“Hay 7 bateadores de la Liga Nacional con al menos 10 HR. Todos han jugado al menos 34 partidos…excepto Juan Soto, que solo ha jugado 24”, comentaron los Nacionales en su cuenta de Twitter.

Soto sacudió su primer jonrón de la noche a 408 pies proyectados hacia el jardín izquierdo contra un resbalón de 81.9 mph del derecho Spencer Howard en la quinta entrada que empujó a TreaTurner. Fue su 23er jonrón al campo opuesto desde que hizo su debut en las Grandes Ligas en mayo de 2018, empatándolo con el campocorto de los Cachorros, Javier Báez, por el liderato en ese lapso.

Soto aún tenía más que entregar. En el noveno, envió una bola de nudillos en curva a 80 mph del cerrador Brandon Workmana 409 pies hacia el centro.

“Juan, es un chico especial”, dijo el manager Dave Martínez. “Él junta buenos turnos al bate. Tiene poder hacia todos los campos. Tomó una bola rompiente en su último turno al bate y la pegó directamente al centro del bullpen. Eso es muy impresionante”.