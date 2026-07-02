Sosúa reconoce a Luis López Ferreira como hijo adoptivo por su legado en el desarrollo turístico

Bartolo García

El Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Sosúa declaró al ingeniero y empresario hotelero Luis López Ferreira como hijo adoptivo del municipio, en reconocimiento a su trayectoria y a los aportes realizados al desarrollo de la comunidad desde la construcción del hotel Casa Marina en 1988, considerado actualmente el establecimiento hotelero de mayor capacidad en la zona, con 674 habitaciones.

La distinción fue entregada por el alcalde Wilfredo Olivence y la presidenta del Consejo de Regidores, Cristina Sánchez, quienes resaltaron que López ha impulsado importantes iniciativas que han contribuido al crecimiento económico y social de Sosúa. El alcalde afirmó que el homenaje constituye un deber moral del gobierno municipal hacia quienes, aunque nacieron fuera del municipio, han dedicado su esfuerzo, talento e inversiones al progreso de la comunidad.

Durante el acto, el periodista Manuel Quiterio Cedeño recordó que Luis López llegó a Sosúa como ingeniero y, junto a sus socios, inició un proyecto residencial que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el hotel Casa Marina, inaugurado en 1988. Destacó que el empresario quedó cautivado por el potencial turístico de la localidad y apostó por su desarrollo cuando apenas comenzaba a consolidarse como destino turístico.

Quiterio también señaló que, aunque López participó en proyectos hoteleros en destinos como Samaná, Juan Dolio, Playa Dorada y Punta Cana, siempre mantuvo a Sosúa como su principal referente, promoviendo el municipio en diferentes escenarios nacionales e internacionales y defendiendo el crecimiento conjunto entre el sector empresarial y la comunidad.

Al recibir el reconocimiento, Luis López Ferreira agradeció la distinción y expresó que la recibe con humildad. Asimismo, reconoció el respaldo permanente de su esposa, Rosa de López, y de sus hijos, quienes lo han acompañado durante su trayectoria empresarial y en los esfuerzos por contribuir al desarrollo de Sosúa.

La ceremonia contó con la presencia de la senadora por Puerto Plata, Ginet Bournigal; la vicealcaldesa Rita Capellán; el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Sosúa, Andrés Pastoriza; el gerente de Casa Marina, Samuel López, además de representantes de instituciones locales, autoridades civiles, militares y miembros de la comunidad.