SOMOS Magazine celebra 17 años con una edición que exalta la gastronomía del norte

Bartolo García

Puerto Plata, R.D.– SOMOS Magazine celebró la puesta en circulación de su edición No. 71, titulada “Delicias”, en una velada especial realizada en el Mirador de Finely, marcando así 17 años de trayectoria bajo el lema “Ediciones que Trascienden”.

El encuentro reunió a invitados especiales, aliados editoriales y representantes del ámbito cultural y gastronómico, reafirmando el posicionamiento de SOMOS Magazine como una plataforma editorial de referencia en la región norte del país.

La actividad inició con un acto de recepción acompañado por la ambientación musical del saxofonista Abraham Sax, además de fotografías oficiales y tragos de bienvenida que aportaron un ambiente cálido y acorde al espíritu de celebración.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Grissely Torres y Derissé de León, editora en jefe de SOMOS Magazine, quienes agradecieron el respaldo recibido a lo largo de casi dos décadas de trabajo editorial.

A seguidas, se realizó la bendición y acción de gracias por el año editorial, a cargo de Gabriela Jáquez, en un momento de reflexión que destacó la gratitud y el compromiso con el crecimiento continuo del proyecto.

Como anfitriona del espacio, Elizabeth Ángeles Suárez, propietaria del Mirador de Finely, ofreció las palabras de acogida, resaltando la importancia de este tipo de encuentros para la promoción cultural y gastronómica de Puerto Plata y la región norte.

Durante la presentación oficial, Derissé de León explicó que “Delicias by SOMOS” es una publicación de 112 páginas, con un contenido cargado de sabor, reseñas y artículos que invitan a valorar lo nuestro y a descubrir la riqueza culinaria del país.

La edición incluye reportajes especiales dedicados a restaurantes como Aguají Aura, Casa Caribe, Casa Musa, Duarte 36 Rest, Eslora Gastro Pub, Nueve Rest, Ocoa Bay, Picardie, Rescuerdos Rest y Sambalú, mostrando la diversidad y creatividad gastronómica del norte dominicano.

La editora en jefe destacó además que la portada de esta entrega fue concebida como una declaración editorial, sintetizando el espíritu de la edición y reafirmando la apuesta de SOMOS Magazine por narrativas visuales con identidad propia.

El acto central de la noche fue la circulación oficial de la edición No. 71, momento que marcó simbólicamente los 17 años de constancia, evolución y compromiso editorial de la revista.

Como parte del programa, se realizó un segmento de reconocimientos especiales, presentado por Grissely Torres, a Lía de los Santos, Albania Chaljub Then, Walkiris Machuca, Elizabeth y Cinthia Ángeles Suárez, así como Lorena Reyes Lama y Carlos Céspedes, por su aporte y vínculo con la visión editorial de la revista.

Los homenajeados fueron reconocidos por su apoyo constante y por compartir los valores que definen la esencia de SOMOS Magazine como proyecto cultural y editorial.

La jornada concluyó con palabras de gratitud, un brindis colectivo y un cierre interactivo, acompañado por la propuesta musical de Lisbeth Naar junto a Café Meclao, mientras los asistentes compartían y celebraban un aniversario que reafirma 17 años de historias que trascienden el papel.