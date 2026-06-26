Sismo de magnitud 6.7 sacude el sur de Filipinas sin reporte inmediato de daños

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes la costa sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se produjo frente a la isla de Mindanao, una de las principales regiones del país asiático.

De acuerdo con el organismo estadounidense, el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 65.7 kilómetros y tuvo su epicentro a unos 21 kilómetros al oeste-suroeste de Sarangani, una zona costera ubicada en el extremo sur del archipiélago filipino.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales de consideración ni personas heridas como consecuencia del terremoto. Asimismo, los organismos de monitoreo confirmaron que no fue necesario emitir una alerta de tsunami, debido a las características del evento sísmico.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, por lo que los terremotos son fenómenos frecuentes en el país. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de réplicas en las próximas horas.