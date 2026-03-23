¿Simplemente, “falló” la inteligencia?

Testigo del tiempo / J.C. Malone
Los “dos mejores servicios de inteligencia” del mundo, el Mossad israelí y la CIA estadounidense, subestimaron la capacidad militar de Irán y sobreestimaron la suya.
Irán demuestra una capacidad militar y un arsenal muy superiores a lo estimado por la CIA y el Mossad.
Creyeron que, decapitando a líderes, el pueblo se levantaría y régimen iraní colapsaría. Creyeron que la estructura militar iraní era vertical; es horizontal, descentralizada; nada fue como lo anticiparon.
La inteligencia “falló” antes, la estadounidense no previno los ataques del 11 de septiembre; ni la israelí los ataques del siete de octubre.
Irán dice que sus ataques seguirán hasta “derrotar y humillar” a Israel. Muchos israelíes huyen a Chipre.
El presidente Donald Trump está considerando “reducir” los ataques a Irán; busca una salida.
El prestigio y poderío estadounidenses, como la presidencia de Trump, peligran con estos “fallos de inteligencia”.
Me pregunto: ¿Esto fue un simple error o premeditación?
Trump sobrevivió a la pandemia de COVID-19; en las elecciones de 2020, obtuvo una muy buena votación, la mantuvo y la aumentó para ganar en 2024; esto es peor. Y cuando termine, puede haber mucha sangre estadounidense derramada y miles de millones de dólares perdidos en la destrucción de bases militares; puede tener serias consecuencias.
Aquí hay sangre derramada, dinero y posiciones estratégicas perdidas. Todo el Medio Oriente está siendo afectado y alterado.
Israel quizá cambie para siempre. Los chipriotas temen que los refugiados israelíes reclamen la isla como su “tierra prometida”; eso hicieron en Palestina.
Creer que un pequeño país de nueve millones de habitantes, Israel, aplastaría a Irán y sus 90 millones de habitantes, fue alucinación delirante, y absolutamente demencial.
Todo fue ilusión; el gran poderío y la “protección” estadounidense a las naciones árabes del Golfo Pérsico, las convirtieron en blancos de Irán.
El “Domo de Hierro” de Israel y “La Onda de David”, resultaron una ilusión ante los ataques iraníes, y hay problemas internos en la inteligencia estadounidense. Al final de esta guerra, estaremos en un mundo diferente.
El 11-9 cambió todo. Esta guerra cambia el Medio Oriente. Varios países europeos atacarán a Irán. ¿Cambiará todo el mundo por un simple “fallo de la inteligencia”?