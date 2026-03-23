¿Simplemente, “falló” la inteligencia?

Testigo del tiempo / J.C. Malone

Los “dos mejores servicios de inteligencia” del mundo, el Mossad israelí y la CIA estadounidense, subestimaron la capacidad militar de Irán y sobreestimaron la suya.

Irán demuestra una capacidad militar y un arsenal muy superiores a lo estimado por la CIA y el Mossad.

Creyeron que, decapitando a líderes, el pueblo se levantaría y régimen iraní colapsaría. Creyeron que la estructura militar iraní era vertical; es horizontal, descentralizada; nada fue como lo anticiparon. La inteligencia “falló” antes, la estadounidense no previno los ataques del 11 de septiembre; ni la israelí los ataques del siete de octubre.

Irán dice que sus ataques seguirán hasta “derrotar y humillar” a Israel. Muchos israelíes huyen a Chipre.

El presidente Donald Trump está considerando “reducir” los ataques a Irán; busca una salida. El prestigio y poderío estadounidenses, como la presidencia de Trump, peligran con estos “fallos de inteligencia”. Me pregunto: ¿Esto fue un simple error o premeditación? Trump sobrevivió a la pandemia de COVID-19; en las elecciones de 2020, obtuvo una muy buena votación, la mantuvo y la aumentó para ganar en 2024; esto es peor. Y cuando termine, puede haber mucha sangre estadounidense derramada y miles de millones de dólares perdidos en la destrucción de bases militares; puede tener serias consecuencias. Aquí hay sangre derramada, dinero y posiciones estratégicas perdidas. Todo el Medio Oriente está siendo afectado y alterado.

Israel quizá cambie para siempre. Los chipriotas temen que los refugiados israelíes reclamen la isla como su “tierra prometida”; eso hicieron en Palestina.