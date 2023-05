Shakira recibió el premio como ‘Mujer del año’ en Billboard

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La colombiana recibió el galardón de manos de Maluma en la ceremonia que se realizó en el Wastco Center de Miami y dio un discurso donde empoderó a las madres solteras

Por Daniel Ospina

El sábado 6 de mayo se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music donde se celebran artistas, ejecutivas y creativas latinas en la escena musical. Para celebrar la inauguración de este evento, los organizadores decidieron darle el premio a la Mujer del año en el ámbito latino a Shakira.

Aunque la colombiana, una de las protagonistas excluyentes en el último año gracias a la seguidilla de canciones publicadas en el marco de su ruptura con Gerard Piqué, no pasó por la alfombra para ponerse a la vista de los medios de comunicación; recibió el premio de manos de Maluma, un frecuente colaborador en varios de sus recientes éxitos.

Durante su discurso, Shakira agradeció el reconocimiento e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras:

“El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”

Durante su alocución, la barranquillera también hizo alusiones a lo que ha pasado con su vida durante el último año por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este proceso:

“Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”

Aunque la ceremonia no se transmitirá por televisión sino hasta el domingo 7 de mayo a través de Telemundo, en las redes sociales ya se han publicado fragmentos del discurso de la cantante, recibiendo elogios por la manera en que ha lidiado ante la presión mediática por la ruptura con el exfutbolista.

Durante la ceremonia, Shakira fue igualmente destacada por otras artistas más jóvenes como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela, quienes la mencionaron como su “ejemplo a seguir en la música”.

Otras colombianas en la ceremonia

En un evento donde se celebró la trayectoria de figuras que van desde Ana Gabriel hasta Thalia, también destacó el reconocimiento que recibió Goyo, cantante de Chocquibtown, y quien actualmente desarrolla una carrera como solista. En su caso, recibió el premio como ‘Agente de Cambio’ y recibió el galardón mientras portaba un traje hecho con retazos de mezclilla reciclada mientras desfilaba acompañada de su madre y su hija. En su discurso recalcó el valor de esta gala de premiación organizada por Billboard:

“Estos premios son muy importantes porque son simplemente motivacionales para que sigamos luchando juntas por ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, cumplir nuestras metas”

Otros artistas nacionales presentes en la ceremonia fueron Greeicy y Mike Bahía. También estuvo presente Evaluna, aunque sin su esposo, Camilo, quien actualmente cumple con sus compromisos en vivo en México. Igualmente, la venezolana manifestó su alegría por ver una gala que juntara “a diferentes generaciones y a diferentes géneros. La diversidad acá llega a las niñas que se pueden ver en cualquier de nosotras”.

Leila Cobo, vicepresidenta de la división latinoamericana de Billboard y principal impulsora de esta gala de premios, habló sobre la importancia de esta para la industria:

“En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”