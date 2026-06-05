Servicios Digitales Popular supera el millón de hojas de papel ahorradas a través de iniciativas ambientales

Santo Domingo, D.N. – Servicios Digitales Popular, filial del Grupo Popular, ha logrado ahorrar más de 1.1 millones de hojas de papel a través de sus iniciativas de compromiso social y sostenibilidad, impulsando procesos más ágiles, eficientes y sostenibles dentro de la organización.

Estos resultados se han alcanzado mediante la implementación de herramientas como la firma digital de AZUL y AVANCE, que permiten gestionar documentos y procesos de forma electrónica, segura y con validez legal, eliminando procesos manuales, impresiones y almacenamiento físico. Además, la empresa ha fomentado soluciones tecnológicas orientadas a optimizar procesos, reducir el uso de documentación física y mejorar la experiencia de clientes y equipos internos.

A través de estas soluciones, la entidad ha optimizado flujos de trabajo que anteriormente requerían firmas físicas, traslados y documentación impresa, permitiendo gestionar acuerdos y autorizaciones de manera más rápida, eficiente y segura.

Resultados sostenibles

De manera acumulada, estas iniciativas han permitido ahorrar más de 1.1 millones de hojas de papel, reducir aproximadamente 196 mil kg de emisiones de carbono, ahorrar más de 2 millones de litros de agua, evitar el consumo de más de 83 mil kg de madera y eliminar alrededor de 13 mil kg de residuos.

Estos resultados equivalen a retirar cerca de 38 vehículos de circulación, preservar más de 550 árboles y continuar impulsando una cultura organizacional más sostenible y digital.

Como parte de este ecosistema, la plataforma AVANCE también ha desempeñado un rol importante en estos resultados, contribuyendo desde 2022 hasta mayo de 2026 al ahorro de 238,144 hojas de papel, así como a la reducción de 29,166 kg de emisiones de carbono, el ahorro de 305,339 litros de agua, la preservación de 12,426 kg de madera y la eliminación de 2,019 kg de residuos.

Impacto operativo y experiencia

Además de agilizar tiempos de respuesta, esta transformación ha contribuido a mejorar la productividad de los equipos internos, optimizar procesos y ofrecer una experiencia más eficiente para clientes y aliados estratégicos.

“La implementación de herramientas digitales forma parte de nuestra visión de continuar impulsando una transformación centrada en la eficiencia, la agilidad y la sostenibilidad. Más allá del ahorro de recursos, estas soluciones nos han permitido optimizar procesos y ofrecer una experiencia más rápida y eficiente tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos internos”, expresó el señor Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular.

Estas iniciativas afianzan el compromiso de Servicios Digitales Popular con el desarrollo de soluciones tecnológicas que aporten valor tanto al negocio como al entorno, impulsando operaciones cada vez más ágiles, seguras y sostenibles.