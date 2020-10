El abogado y dirigente político Julián Serulle descartó la idea de independencia partidaria para la escogencia de los nuevos jueces que integrarán la Junta Central Electoral (JCE), tras afirmar que en la vida el ser humano está lleno de pasiones y sentimientos que no lo hacen independientes.

Manifestó que en la República Dominicana existe una cantera de hombres y mujeres serios, honorables y dignos para ocupar un puesto como miembro del organismo electoral o en cualquier otro estamento del Estado que no tienen que estar ser necesariamente ajenos a los partidos políticos.

“Lo que se debe buscar es la dignidad, la fuerza moral, la formación, capacidad y responsabilidad en el accionar de un ser humano; no es detenerse a ver si es o no de un partido porque eso no es lo que debe caracterizar el proceso”, indicó al ser consultado vía telefónica por reporteros de HOY.

Serulle, excandidato presidencial del Frente Amplio, dijo que el ser humano que comprende cuales son las normas legales y los principios, no le importarán donde se encuentre desempeñando una función, ya que si tiene dignidad y es serio pondrá en práctica el principio de la ley por encima de cualquier pasión.

“El momento no es perder tiempo y estar buscando personas independientes, sino que es momento de buscar los hombres y mujeres con conceptos de que es el principio del imperio de la ley”, agregó el abogado y dirigente político.

Sostuvo que lo que debería importar es que cuando un hombre o mujer asuma como juez de la Junta Central Electoral cumpla y haga respetar la ley por encima de todos los elementos de pasiones y de la incertidumbre, para que brote la verdad y sea conducido un proceso donde el pueblo se sienta a vivir una fiesta de la auténtica y real democracia que, a su juicio, no existe todavía en América Latina.

Julián Serulle recordó que la Junta Central Electoral es una institución del Estado dominicano que no solo tiene a su cargo dirigir un proceso electoral, sino que tiene que ver con todo lo relacionado al estado civil, procesamiento de las cédulas, actas de nacimientos, defunciones, entre otros.

En lo que respecta al ámbito electoral, afirma, la Junta tiene que ser una fuente donde emane la educación hacia la toma de conciencia de todo ciudadano, para que este juegue su papel y quede claro que en un proceso electoral el mercantilismo y la vulgaridad no puede permitirse, como es el transfuguismo.

“Debe existir un bombardeo de educación ciudadana y formación en la toma de conciencia”, añadió.

Por José Alfredo Espinal