Senado convierte en ley la reforma al Código Penal tras aprobar 32 cambios

Bartolo García

Santo Domingo.– El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica diversas disposiciones de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, acogiendo las 32 modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados.

Entre los cambios aprobados figuran reformas relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la aplicación de sanciones por daños causados con sustancias químicas, el hostigamiento, el hostigamiento agravado, el hostigamiento cibernético y la violencia doméstica e intrafamiliar, así como ajustes a los plazos de prescripción de determinados delitos.

La nueva normativa también incorpora modificaciones en artículos vinculados al exhibicionismo sexual, el acoso agravado, el autosecuestro, la discriminación, el proxenetismo y el proxenetismo agravado, además de fortalecer las disposiciones sobre la difusión ilícita de contenido íntimo, el perjurio, la difamación y la difamación extorsiva.

Asimismo, fueron reformados aspectos relacionados con el abandono de niños, niñas y adolescentes, la bancarrota simple, la violación de propiedad, la malversación de fondos públicos, el ultraje en el ámbito jurisdiccional y la certificación falsa del estado de salud, entre otros temas contemplados en el texto legal.

Antes de la votación, los senadores de la bancada de la Fuerza del Pueblo y el senador Antonio Taveras presentaron propuestas de modificación adicionales, las cuales fueron rechazadas por el pleno. Durante los debates intervinieron a favor del proyecto los senadores Ramón Rogelio Genao, Ginnette Bournigal, Venerado Castillo, Franklin Romero, Antonio Marte y Moisés Ayala.

En la misma sesión, el Senado también declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 99-25, correspondiente al Presupuesto General del Estado 2026, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo para actualizar las estimaciones de ingresos, gastos, financiamiento y autorizaciones presupuestarias, en respuesta a las condiciones macroeconómicas y a las prioridades nacionales.

Además, los legisladores aprobaron en primera lectura el proyecto sobre Protección y Adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana, sancionaron en segunda lectura la designación de la “Carretera de la Altagracia” para un tramo vial entre Hato Mayor y Bayaguana, y dieron luz verde a varias resoluciones, entre ellas solicitudes para obras de infraestructura y reconocimientos a personalidades. Al concluir la jornada, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a la próxima sesión para el viernes 24, a las 10:00 de la mañana.