La actriz y modelo japonesa Sei Ashina, conocida por su participación en el drama de época “Retrato de Amor”, fue encontrada muerta en su apartamento de Shinjuku, en Tokio. Tenía 36 años. Tanto la agencia que la representaba como la policía local confirmaron que se trató de un suicidio.

Según recogen los medios Variety y Deadline, fue su hermano el que descubrió el cadáver este pasado lunes, al haber acudido al domicilio de la actriz tras haber intentado ponerse en contacto con ella varias veces el domingo 13 de septiembre. No encontró ninguna nota ni carta de despedida. Hasta el momento se desconoce la motivación de la intérprete para llegar a la drástica resolución de quitarse la vida.

La declaración oficial no menciona la causa de la muerte pero indica que fue “triste y desafortunada”.

“La situación detallada se encuentra actualmente bajo investigación, pero nos gustaría pedir a los medios que consideren el profundo dolor de su familia y se abstengan de entrevistarlos. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por la bondad de Ashina durante su vida”, indicaron las autoridades en el comunicado.

Ashina, cuyo verdadero nombre era Igarashi Aya, nació en 1983 y creció en Fukushima, Japón. Comenzó su carrera como modelo e hizo su debut como actriz en 2002 con la serie “Shiawase no Shippo”, de la cadena TBS. Cinco años después, participó en la que sería su primera producción internacional, el drama histórico “Retrato de amor” (Silk), una coproducción dirigida por François Girard y protagonizada por Michael Pitt y Keira Knightley.

También interpretó un rol protagónico en el drama “Nanase: The Psychic Wanderers” y un papel continuo desde 2017 hasta este año en la popular serie de TV ” Aibo: Tokyo Detective Duo”, cuya 19ª temporada se emitirá a partir de octubre.

Se destacan sus papeles de You Hime en “Kamen Rider Hibiki”, emitida entre el 2005 y 2006, y su interpretación de Mikumo en la película Live-Action de Kamui Gaiden, basada en el manga del mismo nombre y estrenada en 2009.

Posteriormente, Ashina compaginó su carrera en cine y televisión, apareciendo en series como “Saru Lock”, “Antacchaburu”, “Cleopatra na onna tachi”, “Kurokôchi”, “Nobunaga no Chef”, “Futagashira”, “Deijî rakku”, “ST: Scientific Task Force” y “Okusama wa toriatsukai chûi” y ‘Hand of God’. La joven actriz tenía pendiente de estreno la nueva temporada de “Aibo” y la ficción “Theseus no fune”.

En la pantalla grande, también se destacó en películas como “Saru Lock: The Movie”, “El cuento de Genji”, “Kung Fu League”, “Perfect World” e “Impossibility Defense”.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 ([email protected] – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.