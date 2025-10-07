Se lanza la Campaña “Una Sola Voz por la Salud Mental”: Un Movimiento Ciudadano por el Bienestar Emocional y Colectivo.

Por: Fidel Lorenzo

La Fundación Equidad y Justicia Social, califica la campaña como “una iniciativa valiente, oportuna y profundamente necesaria para sanar el tejido social”, el grupo Panorama y el colectivo Somos Pueblo anuncian con entusiasmo el lanzamiento oficial de “Una Sola Voz por la Salud Mental”, una campaña nacional que busca visibilizar, sensibilizar y transformar la manera en que la sociedad enfrenta la salud mental.

La campaña surge como una respuesta urgente ante la creciente demanda de atención emocional, el estigma persistente y el abandono institucional que sufren miles de personas en todo el país. Con el lema “Una sola voz puede cambiarlo todo”, esta propuesta se presenta como un movimiento que une a la ciudadanía en torno a la empatía, el acompañamiento y la acción colectiva.

Una apuesta por el cambio real.

El lanzamiento de esta campaña representa una apuesta firme por poner en el centro de la conversación pública un tema históricamente silenciado. Desde Panorama y Somos Pueblo, se destaca el valor de comenzar este esfuerzo desde la comunidad, con una mirada inclusiva, intergeneracional y participativa.

En su primera etapa, la campaña contempla:

Encuentros comunitarios de diálogo y contención emocional.

Talleres sobre salud mental, autocuidado y primeros auxilios psicológicos.

Intervenciones artísticas y culturales que rompan el estigma.

Construcción de alianzas con centros educativos, iglesias y espacios sociales.

Incidencia en políticas públicas que garanticen una atención digna y accesible.

Llamado a sumarse desde el primer día.

Desde este punto de partida, hacemos un llamado directo y esperanzador a la sociedad civil y las organizaciones comunitarias para que se conviertan en multiplicadoras del mensaje y protagonistas del cambio.

Las iglesias y comunidades de fé para que ofrezcan espacios seguros, de escucha y sanación espiritual y emocional.

Los tomadores de decisión y líderes institucionales para que asuman su responsabilidad en la construcción de políticas sostenibles de salud mental que prioricen el bienestar de las personas.

Un camino que apenas comienza.

Una Sola Voz por la Salud Mental no es solo una campaña, es el inicio de un movimiento ciudadano que mira hacia el futuro con esperanza, responsabilidad y compromiso.

La salud mental no puede seguir esperando. Hoy más que nunca, necesitamos escucharnos, cuidarnos y caminar juntos.

El futuro comienza con una sola voz. Y esa voz ya empezó a escucharse.