Un incendio de seis alarmas en un edificio vacío del East Village, que ocurrió el sábado por la mañana, se extendió a la iglesia Middle Collegiate. El siniestro dejó las dos estructuras inhabitables.

El incendio empezó justo antes de las 5:00 a. m. en el edificio vacío ubicado en el East 7th Street. Luego se extendió a la iglesia que alberga la Campana de la Libertad de Nueva York y cuya congregación se remonta a los primeros días de la ciudad. El techo quedó completamente envuelto en llamas a las 6:00 a. m.

“Estamos devastados. Estamos destrozados como nuestro edificio está destrozado; nuestros corazones están aplastados como nuestras puertas están aplastadas ”, dijo la Rev. Jacqueline J. Lewis. “Pero sabemos cómo ser la iglesia, y sabemos que Dios es Dios, ayer, hoy y mañana”.

Cerca de 200 bomberos estuvieron en la escena. Cuatro bomberos sufrieron heridas leves como resultado del incendio, dijo el sábado por la mañana el subjefe del Departamento de Bombero, John Hodgens.

FDNY members continue operating on scene of a 6-alarm fire at 48 East 7th Street in Manhattan. pic.twitter.com/aGv9uDezxp

— FDNY (@FDNY) December 5, 2020