Un supuesto audio de la respuesta de Mozart la Para al Lápiz Conciente circula en las redes sociales, reactivando el avispero farandulero que desde hace una semana levanta la histórica tiradera entre ambos exponentes urbanos.

Sin embargo, Mozart alertó a sus seguidores que la filtración se trata de “un audio incompleto” porque “esa no es la pista, ahí no sale el coro, no está mezclada” y “le faltan versos, así que esperen la original con todo y video hoy” para dar por abierto el cuarto round.

“Yo mencioné a Palín, pero en realidad no dije ná, pero ahora bajé picante, sálvense quién pueda, te voy a dar con to´ y Palín y los dos dientes que le quedan”, reza el audio de la supuesta autoría de Mozart.

Luego agrega: “Hablándome de familia, este palomo inoportuno, tú tienes dos hijos en la calle y no lo mantienes a ninguno; tú eres el mal padre y te sientes satisfecho, tu mujer te acepta dos hijos de la calle por un techo, te pesa y ahora soy tu dolor de cabeza”.

Entre otras cosas dice: “Tú eres la burla de los mozaristas y la vergüenza de los lapicitas… Oye en qué es que está esta doña, hablando de bailarina, cambia el nombre de tus redes, mejor ponle Casimira… Tengo una sola la princesa, deje de estar dando asco, sé que mi mujer es fina y que la tuya es un…”.

Según la alegada embestida de Mozart, “después de esta guerra se borrará tu legado”, aunque resalta que “los lapicitas son tan tal que lo ven perdiendo y dicen: por algo se dejó ganar”.