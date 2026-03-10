Santiago rinde homenaje a 25 mujeres destacadas en acto encabezado por Raquel Peña

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros reconoció a 25 Mujeres Ejemplares por su trayectoria y aportes al desarrollo social, profesional y comunitario durante un acto celebrado en el Salón Juan Pablo Duarte del cabildo municipal.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El evento fue organizado por la Comisión de Género del Concejo de Regidores y contó con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez, quien resaltó la importancia de reconocer el liderazgo femenino en la sociedad dominicana.

Durante su intervención, el alcalde destacó que cada una de las homenajeadas representa una historia de esfuerzo, disciplina y compromiso con el bienestar de sus comunidades.

Rodríguez también valoró la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña entre las reconocidas, a quien definió como un ejemplo de liderazgo y dedicación al desarrollo del país.

Al recibir el reconocimiento, la vicepresidenta agradeció la distinción otorgada por el cabildo santiaguero y destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres dominicanas en todos los ámbitos de la vida nacional.

Peña expresó que celebrar el Día Internacional de la Mujer en Santiago, junto a tantas mujeres destacadas, representa un motivo de orgullo y un compromiso renovado con la igualdad y el progreso social.

Asimismo, resaltó el crecimiento que experimenta la ciudad y valoró la gestión municipal encabezada por Ulises Rodríguez para responder a las necesidades de una población en constante expansión.

Por su parte, la vicealcaldesa Mariana Moreno destacó que este reconocimiento constituye un acto de justicia hacia mujeres que han dedicado su vida al servicio de la sociedad.

Durante el acto también fueron reconocidas mujeres de distintas áreas como la salud, la educación, el liderazgo comunitario, la comunicación, el voluntariado y la gestión institucional, cuyas trayectorias han contribuido al desarrollo de Santiago y del país.

