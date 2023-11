Sancionan a las actrices Melissa Barrera y Susan Sarandon tras hacer comentarios propalestinos

actualidad.rt.com

La actriz mexicana Melissa Barrera y su colega estadounidense Susan Sarandon fueron despedidas por compañías de Hollywood después de hacer declaraciones propalestinas sobre la guerra entre Israel y Hamás, informa The New York Times.

Susan Sarandon, que ganó un Oscar a la mejor actriz en la película Pena de muerte (‘Dead Man Walking’) de 1995, se pronunció a favor de los palestinos en un mitin en Nueva York, tras lo cual United Talent Agency puso fin a su relación con ella. La noticia fue confirmada el martes por el portavoz de la compañía, Richard Siklos, quien dijo que la agencia ya no representa a Sarandon, y se negó a proporcionar más detalles.

“Hay muchas personas que tienen miedo, miedo de ser judías en este momento, y están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sujeto a la violencia”, dijo la actriz en la manifestación, según NYT. Sin embargo, Sarandon señaló que criticar a Israel no debe considerarse antisemita, y declaró estar en contra del antisemitismo y de la islamofobia.

