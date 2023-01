Bitcoin y Ethereum siguen subiendo, pero Dogecoin retrocede

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Las principales criptomonedas cotizaban al alza el jueves por la noche y la capitalización del mercado mundial de las criptomonedas había subido un 0,5% hasta los 989.400 millones de dolares a las 19:48 horas EST.

Moneda 24 horas 7 días Precio Bitcoin (CRYPTO:BTC) 1,5% 22,8% 21.153,06$ Ethereum (CRYPTO:ETH) 1,3% 18,5% 1.570,81$ Dogecoin (CRYPTO:DOGE) -2,65% 9,1% 0,08$

Criptomoneda % de cambio en 24 horas (+/-) Precio Loopring (LRC) +5,1% 0,30$ Quant (QNT) +5,5% 138,73$ Frax Share (FXS)

Por qué es importante

Bitcoin y Ethereum experimentaron avance el lunes, cuando el repunte de Año Nuevo se mantenía intacto. Sin embargo, el impulso fue silenciado en otros activos de riesgo como las acciones, mientras que los inversores se mantienen a la espera de la temporada de ganancias corporativas.

“Lo cierto es que hay una sensación de optimismo cada vez mayor en torno al 2023 a medida que avanzamos en el primer mes del año. Los datos económicos han sido cuando menos buenos, que no es algo que tuviéramos durante la gran mayoría del año que acaba de terminar”, declaró Craig Erlam, analista de mercado sénior de OANDA.

“El aumento del apetito por el riesgo le ha dado un impulso a Bitcoin, que pasó las últimas semanas del año pasado languideciéndose entre los 16.000 y los 17.000 dólares. Se ha disparado más de un 25% desde que cambiamos de año y esta semana ha superado los 20.000 dólares”, explicaba el analista en una nota a la que ha tenido acceso Benzinga.

Erlam enfatizó que no estaba del todo claro si es una señal de que vaya a tocar fondo o de que vaya a experimentar un breve repunte, pero “claramente todavía hay algunos traders que se muestran muy optimistas”.

ichaël van de Poppe dijo que Bitcoin está tratando de “romper la resistencia” y que podría “buscar un barrido” del nivel de los 21.600 dólares. Afirmó que toda la atención estará puesta en el índice del dólar (un índice que rastrea al dólar frente a otras seis monedas) en los próximos días. En el momento de escribir este artículo, el índice del dólar se encontraba en 102,30.

Glassnode dijo que Bitcoin ha registrado “mayores volúmenes de ganancias realizadas en la cadena que pérdidas” por primera vez desde junio.

De forma independiente, la firma de análisis en cadena explicó que una “ruptura convincente” por encima de 1.0 para la relación de ganancias/pérdidas realizadas, o métricas aSOPR “históricamente [ha indicado] que está en marcha un cambio de régimen de ciclo”.

“Suele observarse un nuevo retest y un repunte de aSOPR desde 1.0 cerca de los puntos de inflexión del ciclo”, declaró Glassnode.

l aSOPR o ratio de ganancias de salida ajustado es una métrica que rastrea la relación de salidas gastadas en ganancias en un periodo de tiempo determinado.

Santiment señaló que los traders de criptomonedas se están comportando como si presagiaran un techo y están aprovechando la “oportunidad de obtener ganancias mientras se les da la oportunidad”.

La plataforma de inteligencia de mercado puntualizó que Bitcoin está experimentando la relación de obtención de ganancias más alta desde febrero de 2021, mientras que en el caso de Ethereum, ha sido el caso desde octubre de 2021.