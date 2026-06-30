San Juan, la Capital Hídrica del Caribe y República Dominicana

Reynaldo Peguero

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La provincia San Juan reúne condiciones excepcionales para el desarrollo agropecuario. Su clima, la fertilidad de sus suelos y, sobre todo, la masiva disponibilidad de recursos hídricos la convierten en uno de los territorios estratégicos de la República Dominicana.

Con una superficie aproximada de 3,569 kilómetros cuadrados, San Juan concentra la mayor infraestructura hidráulica del país. Alberga ocho obras hidráulicas entre presas, contraembalses y proyectos en ejecución, además de cuatro centrales hidroeléctricas y varios embalses destinados al almacenamiento de agua para riego durante los períodos de sequía.

Más que el tradicional título de “Granero del Sur”, San Juan puede proyectarse como el Hub Nacional del Agua y de las Presas, por su capacidad para almacenar, regular, generar energía y distribuir recursos hídricos hacia miles de hectáreas agrícolas.

Infraestructura hidráulica

La red está integrada por:

Presa de Sabana Yegua.

Presa de Sabaneta.

Central Hidroeléct. Palomino.

Presa Yacahueque (progreso).

Presa Palma Sola.

Presa Las Dos Bocas.

Presa Punta Caña.

Contraembalse Punta Caña.

A este conjunto podría incorporarse la futura Presa de Cativo, proyectada sobre el río Mijo, en el distrito municipal Las Zanjas. Esta obra permitiría incorporar al riego unas 25,000 tareas, dedicadas principalmente al cultivo de arroz.

Capacidad de almacenamiento

En conjunto, las principales presas ubicadas en la provincia poseen una capacidad cercana a los 650 millones de metros cúbicos de agua, distribuidos de la siguiente manera:

Sabana Yegua: alrededor de 560 millones de m³ (compartida entre San Juan y Azua, siendo la mayor obra hidráulica del sur del país).

Sabaneta: aproximadamente 70 millones de m³.

Las Dos Bocas: 1.5 millones de m³.

Punta Caña y Palma Sola funcionan como embalses reguladores complementarios para riego.

Este sistema permite garantizar el abastecimiento agrícola durante períodos prolongados de estiaje y reducir significativamente el riesgo de pérdidas por sequías.

Producción hidroeléctrica

Las centrales hidroeléctricas de Sabana Yegua, Sabaneta, Palomino y la futura Yacahueque aportan energía limpia y adaptada al cambio climático al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, fortaleciendo la seguridad energética del país y reduce la dependencia de combustibles fósiles.

Red hidrográfica

El potencial hídrico de San Juan descansa sobre una extensa red de ríos permanentes, encabezada por:

Yaque del Sur.

San Juan.

Mijo.

Yacahueque.

Macasías.

Maguana.

Las Dos Bocas.

Río Blanco.

Río Caña.

Arroyo Loro.

Las Marías.

Dajay.

El Donado.

Aun durante los períodos históricos de sequía, la mayoría de estos afluentes mantienen caudales permanentes, lo que evidencia la riqueza hidrogeológica de la provincia.

La Presa de Yacahueque

Ubicada próximo al distrito municipal Carreras de Yeguas, municipio Las Matas de Farfán, la Presa de Yacahueque representa una de las inversiones hidráulicas más importantes de los últimos años. Con una inversión superior a RD$742 millones, permitirá irrigar aproximadamente 40,000 tareas en las comunidades de Carreras de Yeguas, Caña Segura, Escondido y zonas vecinas, además de alimentar hidráulicamente la Presa Palma Sola, ubicada aguas abajo.

Las Dos Bocas: innovación agrícola

La Presa Las Dos Bocas constituye una obra orientada al desarrollo de la agricultura tecnificada del municipio Vallejuelo.

Su embalse almacena alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, abasteciendo siete (7) reservorios que permiten irrigar aproximadamente 35,000 tareas mediante sistemas presurizados y riego por goteo.

El proyecto incorpora tecnologías modernas para el uso eficiente del agua y favorece principalmente la producción de maíz, vegetales, frutas y otros cultivos de alto valor agregado destinados tanto al mercado nacional como a la exportación.

Activo estratégico del desarrollo nacional

La combinación de suelos fértiles, abundancia de agua superficial (nivel friático), infraestructura hidráulica, capacidad de generación hidroeléctrica y tradición agrícola posiciona a San Juan como uno de los territorios con mayor potencial para liderar la seguridad alimentaria de la República Dominicana, Haití y todo el Caribe insular.

El reto hacia el año 2050 y a nuestro plan estratégico de desarrollo, consiste en transformar esta ventaja comparativa en una verdadera ventaja competitiva mediante una gestión integrada del agua, la expansión del riego tecnificado, la agroindustria, la innovación tecnológica y una planificación y ordenamiento territorial sostenible.

A nuestra consideración, por la magnitud de sus recursos hidráulicos, San Juan no solo merece ser reconocido como el Granero del Sur, sino también como la Capital Hídrica de la República Dominicana y el principal Hub Nacional de Presas, Agua y Producción Agroalimentaria.