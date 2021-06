Mientras la variante delta circula en países próximos a República Dominicana como Cuba, Puerto Rico y Estado Unidos, el Ministerio de Salud Pública informó que aun no tienen los resultados que confirmen que esta mutación esté en el país; sin embargo, no descarta la posibilidad de que se encuentre en suelo dominicano.

“Por el momento no tenemos la variante delta identificada, no se ha identificado; la posibilidad no se descarta”, indicó el director del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes.

Hace tres semanas que el Ministerio envío 80 muestras al CDC de Altlanta para confirmar la circulación de nuevas variantes en el país. Estiman que la próxima semana llegarán los resultados.

En ese sentido, el epidemiólogo resaltó la importancia de realizar pruebas a tiempo e identificar de forma temprana los casos para poder aislarlos y evitar que se sigan propagando si tiene alguna de las variantes.

La última alerta epidemiológica emitida en el país fue realizada en mayo, cuando se comunicó la circulación en el país de la variante conocida en ese momento como la brasileña, así como la de Reino Unido.

Por otro lado, el viceministro de Salud Colectiva manifestó que el tema de la cobertura a pacientes de COVID-19 por parte de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) le corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social.