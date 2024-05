Muere Bernard Hill, el capitán de “Titanic”

El mundo del cine y la actuación lamentó la pérdida del talentoso actor británico Bernard Hill, quien falleció a la edad de 79 años. La noticia fue confirmada por su representante, Lou Coulson, a través de la cadena británica BBC.

Bernard Hill dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento con sus memorables interpretaciones en películas icónicas como “Titanic” y “The Lord of the Rings”. En “Titanic”, Hill dio vida al capitán Edward Smith, mientras que en la trilogía de “The Lord of the Rings” deslumbró al público con su interpretación del rey Théoden.

Además de su destacado trabajo en la gran pantalla, Hill también brilló en la televisión británica, especialmente con su papel como Yosser Hughes en el programa “Boys from the Blackstuff” en la década de 1980, donde retrató magistralmente la desesperación y la lucha de un hombre cuya vida se desmorona.

Nacido en Blackley, al norte de Inglaterra, el 17 de diciembre de 1944, Bernard Hill creció en el seno de una familia católica de mineros. Desde una edad temprana, mostró un talento innato para el arte dramático, lo que lo llevó a estudiar en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester y a forjar una exitosa carrera en el mundo del espectáculo.

Además de sus roles emblemáticos en el cine, Hill también dejó su huella en la televisión, con papeles notables como el sargento Putnam en la película “Gandhi” de 1982, dirigida por Richard Attenborough, y en series como “I, Claudius” (1976), donde interpretó al personaje Gratus.

Uno de sus trabajos más destacados en la televisión fue su interpretación del tercer duque de Norfolk, Thomas Howard, en la adaptación de la BBC en seis partes de la novela de Hilary Mantel, “Wolf Hall”.

Con su partida, el mundo del entretenimiento pierde a un actor talentoso y versátil, cuyo legado perdurará a través de sus inolvidables actuaciones en la gran pantalla y la televisión. Bernard Hill será recordado no solo por su habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes, sino también por su dedicación y pasión por su oficio. Que descanse en paz.