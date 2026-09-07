¿Sabes que la integridad es hoy un dilema?

Vi a una madre decirle a una niña que mintiera con su edad para obtener un beneficio que ya no le tocaba. ¿Se debería sorprender su madre si más adelante ella consigue que le vendan alcohol antes de la edad permitida?

Cuando escucho a personas exigir lealtad me sorprendo. Casi siempre es para que hagan algo que no es natural. Lo natural no necesita lealtad, sino integridad.

A ver: Cuando un jefe ha tratado bien o fue quien le consiguió el trabajo a un colaborador, el empleado lo denuncia por algún error o algo mal hecho… ¿debió ser leal? Lo que le está solicitando es que sea cómplice.

Sí, hay ocasiones que la lealtad no va contra algo malo, pero son las mínimas. Como cuando hemos formado a una persona y salta para otro empleo sin avisarnos antes, sin darnos la oportunidad de corregir cualquier distorsión en sus ingresos, por ejemplo.

El gran problema que veo hoy es que es tan natural hacer ‘trampitas’ o decir ‘mentiritas’; me asustan las consecuencias. Lo que para nosotros podría ser una forma de “defendernos”, en realidad es una formación sin integridad.

Pensamos que siempre hay una forma de librarnos de la consecuencia porque nos criaron y formaron de esa manera. Un niño que es defendido por sus padres a pesar de infringir una regla, crecerá con la convicción de que las consecuencias no hay que asumirlas… por lo que en el futuro no tendrá que pensar en las consecuencias de las acciones que tomará.

Una sociedad a la que le da tanto trabajo medir las consecuencias debería replantearse muchas cosas con la formación de la próxima generación… y su propia actuación.

Cuando estaba en primaria y jugábamos a la pelota en el patio del colegio, si había una jugada cerrada y mi amigo Rubén decía que era out, no había discusión. Solo por su reputación, él lo decía, aunque no le conviniera a su equipo.

¿Puedes ver si estás siendo congruente con tus enseñanzas y el tipo de personas que quieres a tu alrededor?

Diego A. Sosa Sosa

Escritor, consultor y conferencista.