Rusia abre la puerta a mantener reuniones de alto nivel con EE UU

Delegaciones de ambos países se citan en El Cairo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre para abordar la cuestión nuclear | Suecia confirma el sabotaje del gasoducto Nord Stream al hallar trazas de explosivo en los tramos dañados | Los ataques rusos dejan a 10 millones de ucranios sin electricidad en el primer día de nieve, avisa Zelenski

Los llamamientos al diálogo resuenan en Moscú y Washington cada vez con más fuerza. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha dejado la puerta totalmente abierta a retomar la comunicación en torno a la cuestión nuclear: “Si los estadounidenses muestran interés y están dispuestos, entonces no nos negaremos”, ha dicho. El alto cargo ruso ha anunciado que la primera reunión en mucho tiempo de la comisión consultiva del tratado New Start tendrá lugar en El Cairo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Este acuerdo, el más importante sobre el desarme nuclear, es el único que mantienen en pie ambas potencias relativo a sus arsenales. Las autoridades suecas han anunciado este viernes el hallazgo de trazas de explosivo cerca de los tramos del gaseoducto Nord Stream afectados por explosiones a finales de septiembre, confirmando la tesis de un sabotaje intencionado. “La investigación en curso determinará si se puede identificar a algún sospechoso”, ha explicado la Fiscalía sueca en un comunicado. Más de 10 millones de ucranios están sin electricidad, especialmente en la provincia de Kiev, según ha anunciado en su habitual discurso nocturno del jueves el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Las primeras nevadas agravan la situación en los municipios que no tienen acceso al agua, la electricidad y la calefacción, al mismo tiempo que complican el trabajo de desminado.

Ascienden a nueve los muertos por el ataque ruso el jueves en Zaporiyia

La cifra de muertos en un ataque ruso con misiles el jueves contra edificios residenciales en Vilniansk, en la región de Zaporiyia, asciende ya a nueve, según ha informado este viernes Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la Oficina del Presidente.

“Continúan las operaciones de rescate. Hasta esta mañana se han encontrado dos muertos más. Así, ya se han contabilizado nueve muertos como consecuencia de los misiles de los terroristas rusos que bombardearon ayer edificios residenciales”, ha informado Timoshenko en un mensaje en Telegram.

Los cuerpos sin vida fueron rescatados de un edificio de cuatro apartamentos. Durante el bombardeo nocturno por parte de las tropas rusas se registraron impactos directos de misiles en varios edificios residenciales. En uno de ellos vivían tres familias, unas 10 personas en total. (Efe).

Erdogan pide a Putin que se reactiven los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra

El Kremlin ha informado este viernes que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha conversado por teléfono con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. En la charla, Erdogan ha pedido a Putin que se reactiven los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y ha asegurado que la reunión entre los servicios de inteligencia estadounidenses y rusos celebrada este lunes en Ankara (Turquía) era importante para evitar una escalada “descontrolada” en el campo de batalla. Además, Erdogan ha agradecido la extensión del acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro. (Reuters)