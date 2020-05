Rubén Díaz espera llegar Congreso EE.UU para ayudar más las comunidades

El candidato al congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 en El Bronx, reverendo Rubén Díaz, manifestó que desea contar con el voto de las diferentes comunidades para poder seguir ayudándola, como lo ha venido haciendo.

Díaz, actual concejal por el Distrito 18 en el mismo condado, especifica que tiene décadas luchando a favor de dominicanos, mexicanos, hondureños, bangladés y puertorriqueños, entre otras etnias, y espera que las mismas los favorezcan con su voto el próximo 23 de junio durante las primarias.

“Fui concejal en el 2001, luego senador durante 16 años y ahora aspiro a sustituir al congresista José Serrano, quien se retira por asunto de salud”, precisó.

Señaló que su historial y hoja de servicio está a la vista de todos, indicando que cuando El Bronx se quemó y se fue todo el mundo, creó 1,300 fuentes de trabajo, siendo 900 de ellas para dominicanos, “y a partir de ahí iniciamos una relación bien estrecha con diferentes sectores quisqueyanos en NY”.

“Luego creamos la “Agencia Cristiana Benéfica para las Comunidades”, desarrollando actividades para beneficiar diferentes países afectados por terremoto, ciclones e inundaciones”, reveló.

“Anualmente realizamos “El Abrazo Dominicano, Puertorriqueño y Hondureño”, asimismo los banquetes para reconocer sus principales dirigentes”, expresó Díaz.



“Hemos conseguido fondos para construir varios edificios de vivienda en El Bronx, no de mi propiedad. Entre dichos inmuebles figuran “Rubén Díaz Plaza”, “Rubén Díaz Apartamento” y “Rubén Díaz Garden”, donde viven decenas de padres de familias de escasos recursos económicos.

Agregó que a la RD ha enviado camiones para la recoleccion de basura, como es el caso de San Pedro de Macorís y a diferentes organizaciones autobuses y otros vehículos para servicio a la comunidad.

“Al sector de Maquiteria, habitado por personas humildes, hemos contribuido grandemente a través de la Fundación “FundoVida” que dirige el reconocido productor de TV, Juan Cruz Triffolio”, dijo.

“He visitado la RD en varias ocasiones cuando ha sido afectada por fenómenos naturales como en Jimaní y Puerto Plata”, señaló el también presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY, que reúne miles de feligreses.

Al ser preguntado en un programa de TV ¿por qué muchos dominicanos piensan que él es de Quisqueya? El reverendo Díaz respondió, “lo que pasa es que he hecho más por la comunidad dominicana que la misma puertorriqueña de donde soy, me he entrelazado de una forma increíble con esa comunidad”, precisó.

Por Ramón Mercedes