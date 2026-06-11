Río San Juan abre hoy su gran vitrina turística y empresarial con la Expo Feria Discovery 2026

Dominicanos en Nueva York llaman a respaldar masivamente el evento que proyectará el potencial cultural, gastronómico y económico del municipio

RÍO SAN JUAN, María Trinidad Sánchez. Dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York y oriundos de Río San Juan exhortaron a sus compatriotas a participar de manera masiva en la Expo Feria “Río San Juan Discovery 2026”, que inicia este jueves con una amplia programación orientada a promover el desarrollo turístico, cultural y empresarial de este municipio costero.

Los riosanjuaneros destacaron que la feria se ha consolidado como uno de los eventos de mayor relevancia para la promoción de la zona, al reunir durante cuatro días una agenda cargada de innovación, cultura, tecnología, entretenimiento y actividades dirigidas a toda la familia.

La edición de este año está dedicada de manera póstuma a Orlando Alvarado, reconocido como uno de los pioneros y promotores del desarrollo de Río San Juan. Los organizadores resaltaron que el homenaje busca reconocer su legado y aportes al crecimiento de la comunidad.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Río San Juan, el Ministerio de Cultura y el Senado de la República, además de la participación de más de 50 empresas vinculadas a los sectores turístico, inmobiliario y comercial, fortaleciendo su posicionamiento como una importante plataforma de promoción regional.

La apertura oficial está pautada para las 6:30 de la tarde en las instalaciones de Summer Restaurante, ubicado en la calle Sánchez, próximo a la playa Los Minos. El acto incluirá el tradicional corte de cinta, palabras de bienvenida y una presentación artística especial a cargo de los artistas Marcos y Ruth.

Posteriormente, los asistentes podrán recorrer los diferentes pabellones expositivos dedicados al turismo, la cultura y la industria, así como disfrutar de una variada oferta gastronómica, artesanal y de exhibiciones preparadas por hoteles, alcaldías e instituciones invitadas.

Miguel Cruceta, Sara Alonzo, Juan Alvarado y José Miguel Checo, entre otros representantes de la comunidad riosanjuanera en Nueva York, reiteraron su invitación a las familias de la provincia María Trinidad Sánchez y a todo el país para que asistan al evento y descubran el potencial ecoturístico, gastronómico y empresarial que convierte a Río San Juan en uno de los destinos más atractivos de la República Dominicana.

Con información de Ramón Mercedes