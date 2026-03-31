Ricardo Joseph será inmortalizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El extoletero dominicano Ricardo Joseph será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Nacido en San Pedro de Macorís el 24 de agosto de 1939, Joseph se convierte en el primer beisbolista anunciado para la clase 2026, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la institución.

El acto de exaltación está programado para el domingo 15 de noviembre en el auditorio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se reunirá la comunidad deportiva para rendir homenaje a nuevas figuras inmortales.

El presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, informó que Joseph fue seleccionado dentro del capítulo correspondiente a la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

El exjugador se une a otros deportistas ya anunciados para esta clase, entre ellos el baloncestista Winston Royal, el periodista Domingo Saint Hilaire y José Ramón Reyes en taekwondo.

Durante su carrera, Joseph se destacó como inicialista y bateador derecho, siendo reconocido como uno de los peloteros más poderosos de su época, con importantes récords ofensivos en la liga.

Su legado incluye cuatro campeonatos, tres con los Leones del Escogido y uno con las Águilas Cibaeñas, además de una sólida trayectoria estadística que lo posiciona entre los bateadores más destacados en la historia del béisbol invernal dominicano.