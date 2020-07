En la edición de agosto de la revista británica Vogue orientada a la apreciación del mundo natural, República Dominica fue el único país que mostró una fotografía de una de las costas de la bahía de Samaná llena de basura, la cual ha sido criticada en la redes sociales por ser considerada como “inapropiada”.

Al ser publicada la portada de la revista británica las críticas no se hicieron esperar en la publicación de la gaceta de Instagram.

“Entonces… Con tantos paisajes bonitos que tiene la República Dominicana… Tuvieron la osadía, tanto la fotógrafa como la revista de publicar esta foto? No nos hace justicia y no es nuestra realidad! Pudo haber fotografiado Frontón, Bahía de las Águilas, Playa Esmeralda, un sin fin de lugares pero siempre escogen lo negativo. Sad for you!”, comentó dianavjo_ un usuario de Instagram en la publicación de la revista.

Asimismo, otro usuario posteó, “¿Tratando de destruir el turismo en la República Dominicana? Buena suerte con eso”.

Indica El Nuevo Diario que dentro de estas reacciones han señalado a la creadora de la fotografía de República Dominicana, Carmen Danae, acusandola de supuestamente tener una campaña en contra del país, destacando lo feo y así perjudicado uno de los ejes centrales de la economía dominicana, el turismo.

Así lo escribió enrique.fernandez.proyectos, “sobre la imagen de Carmen. Esa imagen no es una representación precisa de los más de 1,288 kms de costa en República Dominicana. Esa imagen no es un status quo de todas las playas de la Bahía de Samaná”.

En ese orden, brianadcoo comentó, “Lo siento, pero ¿por qué usaron esa foto del RD? Entiendo que, como todos los países, tenemos contaminación y muchos defectos, pero ¿Por qué no usaste el lado bello de la misma manera que los otros países? Realmente decepcionado de los medios que siempre nos proyectan de esta manera”.

Sin embargo, para el editor en jefe de la revista, Edward Enninful, “nunca podría haber esperado este nivel de entusiasmo en la reacción a las portadas de Reset de British Vogue”.

En ese sentido, indicó que, nació un nuevo #VogueChallenge donde los creadores de todo el mundo presentaron sus propias interpretaciones “increíblemente creativas”, desde Japón hasta la República Dominicana. Puesto que buscan reiniciarse dándole la oportunidad a artistas de color, luego de la revista fuera tildada de racista.