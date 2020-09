Un policía mató a tiros el pasado 2 de septiembre al afroamericano Deon Kay, quien cumplió 18 años el mes pasado, en el barrio Congress Heights de Washington D.C.

Los agentes implicados aseguran que ese adolescente portaba una pistola e indican que se hicieron con otra de otro joven de 19 años, que no tenía licencia de armas y al que arrestaron en el lugar.

Estos oficiales respondieron al aviso sobre la presencia de un hombre armado y hacia las 16:00 se acercaron a un vehículo aparcado en un estacionamiento, que tenía varias personas en su interior y alrededor.

Una cámara policial grabó cómo dos de los presentes echaron a correr y, mientras les perseguían a la carrera, Kay sacó una pistola de su cinturón y un agente le habría disparado en el pecho.

Dos funcionarios de la ciudad visionaron las imágenes y estiman que ese video se podría hacer público a lo largo de esta jornada, reporta el diario estadounidense The Washington Post.

Algunos residentes locales dudan de la versión policial de los hechos: horas después, familiares del fallecido se juntaron con decenas de personas cerca de una comisaría para protestar por el suceso.

BLM Marxists trying to storm a Washington DC police department a couple of hours ago. pic.twitter.com/WSEE2b3pSY

— Tony (@Mrtdogg) September 3, 2020