Residentes de Jardines del Sur denuncian crisis sanitaria por acumulación de basura en Puñal

Puñal, Santiago.– Habitantes de la urbanización Jardines del Sur denunciaron este sábado el abandono en el servicio de recogida de basura por parte de la alcaldía de Puñal, situación que, según afirman, ha provocado una grave crisis sanitaria en la comunidad.

Los residentes aseguraron que los camiones recolectores del ayuntamiento tienen más de 20 días sin pasar por el sector, obligando a muchas familias a contratar camiones privados y pagar hasta RD$300.00 por vivienda para retirar los desperdicios acumulados frente a sus hogares.

La acumulación de basura en calles y contenes ha generado preocupación entre los comunitarios, quienes afirman que la zona se ha convertido en un foco de contaminación e insalubridad, aumentando el riesgo de enfermedades y afectando la calidad de vida de los residentes.

“Estamos desesperados, ya no tenemos dónde colocar la basura. Nos estamos enfermando y esto se ha convertido en un foco de contaminación para toda la comunidad”, expresaron moradores de Jardines del Sur al denunciar la situación que atraviesa el sector.

Los residentes advirtieron que la permanencia de vertederos improvisados incrementa el peligro de propagación de enfermedades como dengue, leptospirosis y afecciones respiratorias, debido a la proliferación de mosquitos, ratas y otros vectores provocados por los desechos sólidos acumulados.

Ante el deterioro de las condiciones sanitarias, la comunidad hizo un llamado urgente al alcalde de Puñal, Enrique Romero, para que normalice de inmediato las rutas de recogida de basura y ofrezca una solución definitiva al problema que afecta a distintos sectores del municipio.

Asimismo, los moradores aseguraron que, de no recibir respuestas en las próximas horas, iniciarán jornadas de protestas y movilizaciones frente al palacio municipal en reclamo de un servicio eficiente y del derecho de la comunidad a vivir en un entorno limpio y saludable.