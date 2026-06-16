República Dominicana volverá a reunir a líderes regionales en cumbre mundial de gobiernos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana será nuevamente sede del Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, un importante encuentro internacional que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre de 2026 en Cap Cana, consolidando al país como un referente regional en innovación gubernamental y transformación digital.

El anuncio fue realizado durante una reunión celebrada en el Palacio Nacional, donde el mandatario destacó que esta será la segunda ocasión consecutiva en que la nación alberga este evento de alto nivel, luego de convertirse en 2025 en el primer país de América Latina y el Caribe en recibir esta iniciativa fuera de Dubái, ciudad donde se originó la cumbre mundial.

Abinader expresó que para esta nueva edición se espera una participación significativamente mayor, con la presencia de jefes de Estado, ministros, representantes de organismos internacionales, líderes empresariales y expertos de toda la región, fortaleciendo el posicionamiento internacional de la República Dominicana como centro de diálogo, cooperación e innovación.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, informó que en los próximos días iniciará el proceso de invitación y coordinación con los distintos países participantes, con el objetivo de garantizar una amplia representación gubernamental y empresarial en este importante foro regional.

Durante el encuentro, el director general de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, Mohamed Al Sharhan, valoró el compromiso demostrado por la República Dominicana en materia de modernización gubernamental, destacando que la elección del país por segunda ocasión consecutiva refleja la confianza internacional en el liderazgo y la visión de futuro impulsados por la gestión del presidente Luis Abinader.

Al Sharhan resaltó además que esta iniciativa fortalece los vínculos entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas para la construcción de gobiernos más eficientes, innovadores y preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

El Diálogo Regional del World Governments Summit se desarrollará en The St. Regis Cap Cana Resort y reunirá a cerca de 400 participantes en torno a temas como gobernanza, economía global, tecnología, inteligencia artificial, turismo, sostenibilidad y alianzas público-privadas. Con este evento, la República Dominicana reafirma su liderazgo regional y continúa proyectándose como un escenario estratégico para el debate y la construcción de soluciones innovadoras para el desarrollo de América Latina y el Caribe.