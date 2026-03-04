Rendición de cuentas: cuando el discurso no responde todas las preguntas

Por Asiaraf Serulle

Cada 27 de febrero el presidente de la República no acude al Congreso a pronunciar un discurso político más. Acude a cumplir un mandato constitucional: rendir cuentas al país sobre lo ocurrido durante el año anterior. Rendir cuentas significa explicar con claridad qué se hizo en el último año con el dinero del pueblo y cuáles fueron los resultados concretos.

Luego de escuchar la intervención presidencial surge una pregunta legítima: ¿se explicó realmente lo que ocurrió en 2025 o se presentó un balance general del período completo de gobierno? Gran parte del discurso se concentró en obras y proyectos desde 2020 hasta la fecha, lo que dificulta identificar con precisión qué metas específicas se cumplieron durante el último año y cuánto del presupuesto 2025 fue ejecutado en cada sector.

En materia económica se habló de estabilidad y resiliencia. Sin embargo, el crecimiento de 2025 fue menor al proyectado inicialmente. Cuando la economía crece por debajo de lo esperado, eso se traduce en menos empleos formales, menor dinamismo y salarios que no avanzan al ritmo necesario.

Aunque los indicadores macroeconómicos puedan mostrar control, muchas familias sienten que el dinero rinde menos, especialmente porque los alimentos aumentaron más que el promedio general. Y la economía no se mide solo en cifras técnicas; se mide en la compra semanal de los hogares.

También se defendió el nivel de deuda pública como manejable. Pero el dato verdaderamente relevante no es solo cuánto representa la deuda frente al PIB, sino cuánto del presupuesto anual se destina al pago de intereses.

Cuando una parte importante de los ingresos del Estado se utiliza primero para pagar deuda, se reduce el espacio para invertir en salud, educación, seguridad e infraestructura. Esa es una realidad que debió explicarse con mayor detalle en una rendición anual.

En seguridad ciudadana se presentaron cifras positivas, pero la percepción en muchos sectores sigue siendo de preocupación. En democracia, la transparencia de los datos es fundamental. Las estadísticas deben ser completas, comparables y verificables para que la ciudadanía pueda evaluar con confianza.

Además, el año estuvo marcado por cuestionamientos en instituciones sensibles como el sistema de salud y el transporte. Más allá de los procesos judiciales, estos hechos impactan directamente la confianza pública. Y sin confianza, ningún discurso logra sostenerse en el tiempo.

El punto central no es negar avances ni desconocer logros. Es entender que la rendición de cuentas tiene un propósito claro. La Constitución dominicana establece que el presidente debe presentar cada 27 de febrero un informe sobre su gestión correspondiente al año anterior, explicando la ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos.

Eso implica claridad sobre ingresos, gastos, metas cumplidas y metas pendientes. Cuando el informe se convierte principalmente en una narrativa política amplia y no en una evaluación detallada del último ejercicio fiscal, se debilita el espíritu del mandato constitucional.

La democracia no se fortalece con discursos extensos, sino con información clara, específica y comprensible.

Porque rendir cuentas no es hablar para convencer.

Es explicar para que el pueblo pueda decidir.

Y cuando la claridad falta, la confianza también.

