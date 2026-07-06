Reforma policial, un mito frente a la realidad que vive la ciudadanía

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros- El trágico hecho ocurrido en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde un joven perdió la vida tras recibir un disparo de un agente policial durante una intervención, ha reabierto el debate sobre la efectividad de la reforma policial impulsada por el Gobierno, para muchos ciudadanos este nuevo caso evidencia que los cambios prometidos aún no se reflejan en las actuaciones diarias de la institución.

Las imágenes captadas en video muestran el momento en que varios agentes realizaban una intervención a unos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta, en medio de un forcejeo un cabo desenfundó su arma de reglamento y disparó a quemarropa contra Mercado Reyes, quien falleció en el lugar, un hecho que provocó una ola de indignación en todo el país y generó fuertes cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional

Desde el año 2021, el presidente Luis Abinader ha presentado la reforma policial como uno de los principales proyectos de su gestión, durante ese tiempo se han anunciado inversiones, aumentos salariales, programas de capacitación y la modernización de la institución con el propósito de construir una Policía más profesional, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sin embargo, para una parte importante de la población los resultados están muy lejos de la realidad que se vive en las calles, las denuncias sobre abusos, agresiones y actuaciones desproporcionadas continúan ocupando titulares, dejando la impresión de que la transformación prometida aún no se ha materializado.

Cada vez que ocurre un hecho de violencia en el que participan agentes policiales vuelve a surgir la misma interrogante sobre dónde están los resultados de la reforma, muchos ciudadanos consideran que no basta con aumentar salarios o adquirir nuevos equipos si no existe un verdadero cambio en la formación, la disciplina y el respeto por los derechos humanos.

El papel de la Policía debe ser proteger la vida, preservar el orden y brindar seguridad a toda la población, la ciudadanía espera agentes preparados para resolver conflictos con profesionalismo y dentro del marco de la ley, evitando el uso innecesario de la fuerza y actuando siempre con prudencia y responsabilidad.

Los acontecimientos registrados en los últimos años muestran que todavía persisten prácticas que generan temor y desconfianza entre la población, las constantes denuncias de maltratos, detenciones arbitrarias y muertes durante intervenciones policiales afectan la credibilidad de una institución llamada a servir y proteger a la sociedad.

El caso ocurrido en Herrera representa un nuevo desafío para las autoridades responsables del proceso de transformación policial, la sociedad demanda investigaciones transparentes, sanciones cuando corresponda y medidas concretas que permitan evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en cualquier parte del territorio nacional.

Mientras continúen ocurriendo casos como este será difícil convencer a la ciudadanía de que la reforma policial avanza con éxito, para muchos dominicanos la reforma policial sigue siendo un mito, porque una verdadera transformación debe reflejarse en el comportamiento de los agentes, en el respeto a los derechos de los ciudadanos y en una institución que proteja la vida en lugar de convertirse en motivo de temor para la población.