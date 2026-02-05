Raul Acosta – Oro Solido nominados a “Artista y/o agrupación residente en el extranjero” en los Premios Soberano 2026

Por José Zabala, creador de contenido

New York: La nominación de Raul Acosta y Oro Solido en la categoría Artista y/o agrupación residente en el extranjero confirma algo que la diáspora dominicana sabe desde hace décadas: su música ha sido banda sonora de celebraciones, recuerdos y orgullo cultural fuera de la isla.

Mensaje de agradecimiento de Raúl Acosta

“Agradezco profundamente a Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) por esta nominación a los Premios Soberano 2026. Este reconocimiento no es solo para mí y para Oro Sólido, sino para toda la diáspora dominicana que por años ha mantenido viva nuestra música fuera de la República Dominicana. Gracias a nuestros seguidores, a los medios de comunicación y a cada persona que ha bailado, cantado y celebrado con nosotros. Seguimos llevando nuestra bandera en alto a través del merengue. ¡Esto es de ustedes!”

La edición 2026

La 41.ª edición se celebrará el 18 de marzo de 2026 en el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito. La premiación, producida por tercer año consecutivo por el empresario artístico César Suárez Jr. y copatrocinada por la Cervecería Nacional Dominicana, iniciará con la alfombra roja a las 7:00 p.m. y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.

El evento será transmitido a nivel nacional por Color Visión (Canal 9) y en Estados Unidos a través de Univisión y la plataforma ViX. La conducción estará a cargo de Irving Alberti y Georgina Duluc, dos figuras de amplia experiencia y conexión con el público.

Legado, éxito y conexión con la diáspora

Raúl Acosta logró llevar el merengue tradicional con ritmo urbano a escenarios internacionales, conectando generaciones de dominicanos y latinos en ciudades como New York City, Nueva Jersey y más allá.

Sus presentaciones se convirtieron en puntos de encuentro cultural para la comunidad dominicana en el Alto Manhattan, el Bronx y todo el corredor triestatal.

Trabajo comunitario

Oro Sólido ha dicho “presente” en festivales culturales, eventos comunitarios y celebraciones patrias, fortaleciendo su vínculo con la gente más allá del escenario.

2025: vigencia total

Durante 2025, la agrupación mantuvo giras, presentaciones y colaboraciones que atrajeron público joven sin perder a su audiencia histórica.

Proyección internacional

Han llevado su música a públicos que, aun sin conocer el género, terminan bailándolo.

Éxitos musicales de Raúl Acosta y Oro Sólido

Entre los temas más recordados y bailados por su público están:

Abusadora

La Morena

María se Fue

El Beeper

Ta’ Pillao

Me Olvidé de Ti

El Baile del Perrito (popularizada en su repertorio en tarima)

Llegó el Sabor

Estas canciones han sido himnos de fiesta para la diáspora por más de dos décadas.

El legado

El legado de Raúl Acosta y Oro Sólido se resume en:

Modernizar el merengue tradicional con energía urbana.

Convertir su música en bandera cultural de la diáspora.

Mantener, por décadas, una conexión genuina con su comunidad.

Cuando suena el acordeón, la patria también se escucha.

¿Qué son los Premios Soberano?

Los Premios Soberano son los galardones más importantes de la República Dominicana, organizados por Acroarte, dedicados a reconocer lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento cada año.

Qué representan

Se celebran desde 1985 (antes Premios Casandra).

Premian la excelencia en música, cine, teatro, televisión, radio y comunicación.

Su importancia

Son el máximo reconocimiento al talento dominicano.

Incluyen honores como Soberano al Mérito y Gran Soberano.

