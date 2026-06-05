Raquel Peña y director del SNS entregan obras de salud en Valverde

Valverde, Mao. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregaron este viernes importantes obras de infraestructura sanitaria en la provincia Valverde, como parte de los esfuerzos del Gobierno para continuar fortaleciendo la Red Pública de Salud y acercar servicios especializados a la población.

Las autoridades entregaron la ampliación del área de Emergencia del Hospital Regional Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez y la nueva Unidad de Pie Diabético del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert que impactarán de manera directa a una población estimada de 86,659 habitantes.

Durante el acto, la vicepresidenta destacó que el fortalecimiento del sistema de salud sigue siendo una prioridad para el Gobierno del presidente Luis Abinader, mediante inversiones que permiten ampliar la capacidad de atención y responder de manera más efectiva a las necesidades de las comunidades.

“Con estas obras damos un paso importante para seguir garantizando una atención médica más digna, más humana y oportuna para las familias dominicanas”, expresó Peña.

La vicemandataria afirmó que cada nueva infraestructura sanitaria representa una oportunidad para acercar servicios esenciales a la gente, reducir tiempos de respuesta y ofrecer mejores condiciones de atención a pacientes y personal médico.

Por su parte, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, resaltó que las obras forman parte del proceso de transformación que experimenta la Red Pública de Salud en todo el territorio nacional.

“Estas obras son una muestra tangible de la visión humanista y del firme compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la salud pública y el bienestar de todos los dominicanos”, expresó Landrón.

Inversiones en infraestructura y equipamiento

La nueva Unidad de Pie Diabético del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert fue construida con una inversión de RD$24,676,572.46 en infraestructura y RD$4,461,144.28 en equipamiento, para un monto total de RD$29,137,716.74.

La moderna área cuenta con recepción, sala de espera, consultorios médicos, áreas de curas, cirugía menor, sala de reposo, estación de enfermería y almacenes especializados, permitiendo una atención más integral para pacientes que requieren seguimiento y tratamiento especializado.

De igual forma, la ampliación del área de Emergencia del Hospital Regional Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez requirió una inversión de RD$52,391,632.28 en infraestructura y RD$5,814,804.01 en equipamiento, para una inversión total de RD$58,206,436.30.

La nueva infraestructura incorpora áreas de observación pediátrica y para mujeres, consultorio de triaje, farmacia, trauma shock, rayos X y espacios complementarios que fortalecen la capacidad de respuesta del centro ante situaciones de emergencia.

SNS supervisa avances del Hospital Traumatológico de Mao

Asimismo, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Ladrón, realizó una visita de supervisión junto a los directores de los hospitales traumatológicos Dr. Darío Contreras y Ney Arias Lora, Andy de León y Víctor Rosario, respectivamente, para evaluar los avances en la construcción del Hospital Traumatológico de Mao.

Durante el recorrido, sostuvieron una reunión con el ingeniero responsable de la obra, donde revisaron las distintas áreas del centro de salud. Las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar que el nuevo hospital cuente con instalaciones y servicios iguales o superiores a los de los principales hospitales traumatológicos del país.

El doctor Ladrón reiteró que la entrega del Hospital Traumatológico de Mao está prevista para el primer cuatrimestre del año 2027.

Modernización hospitalaria en Espaillat

Posteriormente, el director de titular del SNS, doctor Julio Ladrón, dejó inauguradas las nuevas unidades de Hemodiálisis, Pie Diabético y Oncología del Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca, provincia Espaillat, beneficiando a más de 172 mil habitantes de esa demarcación.

La construcción de las unidades de Pie Diabético y Hemodiálisis representó una inversión de RD$75,952,192.59 en infraestructura y RD$6,037,334.60 en equipamiento, para un total de RD$81,989,527.19. Mientras que la nueva Unidad de Oncología fue ejecutada con una inversión de RD$13,470,386.61 en infraestructura y RD$1,149,442.19 en equipamiento, para un total de RD$14,619,828.80.

La Unidad de Pie Diabético cuenta con consultorios médicos, área de tratamientos, quirófano para procedimientos menores, estación de enfermería y área de observación. En tanto, la Unidad de Hemodiálisis dispone de consultorio, áreas de tratamiento con ocho sillas y tres espacios de aislamiento, quirófano para procedimientos y sistema de ósmosis.

Por su parte, la nueva Unidad de Oncología está equipada con consultorios especializados, área de tratamientos con sillones para pacientes, cabina de bioseguridad, estación de enfermería y áreas de recepción y espera, permitiendo ofrecer atención especializada más cerca de los usuarios de la región.

Las autoridades destacaron que estas intervenciones forman parte del proceso de modernización de la Red Pública de Salud impulsado por el Gobierno dominicano para garantizar servicios más accesibles, fortalecer la atención especializada y mejorar la calidad de vida de las familias en todo el país.